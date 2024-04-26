Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 51 puanla 4. sırada girdi.

Geride kalan 33 haftada hanesine 86 puan yazdıran Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda yapılan derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, müsabakada görev yapamayacak.

Semih ve Onur dönüyor

Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçın ardından Semih'in sakatlandığını duyurmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, son 2 müsabakada kadroda yer alamamıştı.

Antrenmanda sakatlanan Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe karşısında 2 oyuncuya da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon 3 derbiden de mağlup ayrıldı

Beşiktaş, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattığı bu sezon derbilerden de puan çıkaramadı.

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilirken, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu.

Serdar Topraktepe'nin 6. maçı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle Serdar Topraktepe yönetiminde 6. maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik sorumlu Topraktepe ile Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 5 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 1'inde berabere kaldı, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.