OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

1-1 eşitliğin olduğu ve üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.