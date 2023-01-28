Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı...
Muş'ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak
Muş'ta daire ve dükkanlar...
Türkiye Uzay Ajansı 10 Uzman Yardımcısı alacak
Türkiye Uzay Ajansı 10...
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı

Türkiye'nin otomobili Togg'un satışına başlanması için geri sayım sürerken ülkede elektrikli otomobil sayısı da artmaya devam ediyor. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 132,2 artarak 14 bin 552'ye yükseldi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:28
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı

Ankara (AA)

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 566 bin 280 otomobilin yüzde 70,1'i benzinli, yüzde 18'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2'si LPG'li ve yüzde 1,4'ü elektrikli olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2022 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 269 bin 352 otomobilin ise yüzde 36,9'u dizel, yüzde 35,1'i LPG'li, yüzde 26,8'i benzinli, yüzde 0,9'u hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli olarak hesaplandı.

Geçen yıl bir önceki yıla göre bütün yakıt türlerindeki otomobil sayısında artış gözlendi. Artışlar değerlendirildiğinde ise elektrikli otomobillerdeki yükseliş dikkati çekti.

Ülkede elektrikli otomobil sayısı 5 yıl önce 952 iken geçen yıl 14 bin 552 olarak hesaplandı. Bu dönemde yüzde 1428,6'lık artış meydana geldi. 2021'de elektrikli otomobil sayısı 6 bin 267 olarak kaydedildi. Geçen yıl elektrikli otomobil sayısında bir önceki yıla göre yüzde 132,2 artış oldu. Türkiye'nin otomobili Togg'un satışlarının başlamasıyla bu rakamların daha da artması bekleniyor.

Hibrit otomobillerin sayısı yüzde 55,3 arttı

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit yakıtlı otomobillerin artışı da dikkati çekti. Hibrit otomobil sayısı 5 yıl önce 4 bin 415 iken geçen yıl sonu itibarıyla bu rakam 134 bin 662'ye yükseldi. Böylece hibrit otomobil sayısı 5 yılda yüzde 2 bin 950,1 arttı. Hibrit otomobil sayısı 2021'de ise 86 bin 682 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bir önceki yıla göre hibrit otomobil sayısı yüzde 55,35 yükseldi.

Benzinli, dizel ve LPG'li otomobil sayılarında ise son 5 yıldaki artış sınırlı kaldı. Benzinli otomobillerin sayısı 5 yılda yüzde 23,55 artarak 3 milyon 89 bin 626'dan 3 milyon 817 bin 104'e çıktı.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin sayısında artış gözlendi. Dizel otomobillerin sayısı yaklaşık yüzde 15,2 yükseldi. 2018'de 4 milyon 568 bin 665 olan bu otomobillerin sayısı geçen yıl 5 milyon 261 bin 876 olarak hesaplandı.

LPG kullanan otomobillerin sayısı da 5 yılda yüzde 6,6 artarak 4 milyon 695 bin 717'den 5 milyon 5 bin 563'ü buldu.

Otomobillerin yakıtlarına göre son 5 yıllık dağılımı şöyle:

Benzin

Dizel

LPG'li

Hibrit

Elektrikli

Bilinmeyen

2018

3.089.626

4.568.665

4.695.717

4.415

952

38.815

2019

3.020.017

4.769.714

4.661.707

13.877

1.176

36.558

2020

3.201.894

5.014.356

4.810.018

33.690

2.797

36.286

2021

3.495.172

5.158.803

4.923.275

86.682

6.267

35.866

2022

3.817.104

5.261.876

5.005.563

134.662

14.552

35.595

5 yıllık artış oranı

23,55

15,17

6,60

2950,10

1428,57

-8,30

Yıllık artış oranı

9,21

2,00

1,67

55,35

132,20

-0,76

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeElektrikli OtomobilTOGGAraba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 440 büyük ova özel koruma kalkanına sahip
Türkiye'de 440 büyük ova özel koruma kalkanına sahip
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans