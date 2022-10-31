'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ± gÃ¼cÃ¼n yÃ¼zyÄ±lÄ± kÄ±lacak adÄ±mlarÄ±mÄ±zdan biri de Togg'dur

BALIKESÄ°R -Â UlaÅŸtÄ±rmaÂ ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, "Ãœlkemizin 60 yÄ±llÄ±k hayali olan, her zaman engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan yerli aracÄ±mÄ±zÄ±n seri Ã¼retimine baÅŸladÄ±k. Ä°ÅŸte 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ± Ã¼retimin, verimliliÄŸin, baÅŸarÄ±nÄ±n, gÃ¼cÃ¼n yÃ¼zyÄ±lÄ± kÄ±lacak adÄ±mlarÄ±mÄ±zdan biri de Togg olmuÅŸtur" dedi.



Bakan KaraismailoÄŸlu, bir dizi program iÃ§in BalÄ±kesir'e geldi. Ä°lk olarak BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi Akademik YÄ±l AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±lan KaraismailoÄŸlu, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileriyle buluÅŸtu.Â Bakan KaraismailoÄŸlu'na, AK Parti BalÄ±kesir Milletvekilleri Yavuz SubaÅŸÄ±, Adil Ã‡elik, Mustafa Canbey, Vali Hasan ÅžÄ±ldak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel YÄ±lmaz, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Ekrem BaÅŸaran ve BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ SÃ¼leyman Ã–zdemir eÅŸlik etti. KaraismailoÄŸlu, protokol konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2022-2023 akademik yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dersini verdi. 'Lojistik, Mobilite ve DijitalleÅŸme Ekseninde TÃ¼rkiyeâ€™nin UlaÅŸÄ±m Vizyonu' konusunda bilgi veren KaraismailoÄŸlu, ulaÅŸÄ±mda alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin de konuÅŸtu.



ZAMAN VE YAKITTAN YILDA 150 MÄ°LYON LÄ°RALIK TASARRUF



Bakan KaraismailoÄŸlu, daha sonra KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yapÄ±mÄ± tamamlanan BandÄ±rma FarklÄ± Seviyeli KavÅŸaÄŸÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±. Hizmete sunulan kavÅŸak ile zaman ve akaryakÄ±ttan yÄ±lda 150 milyon lira tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten KaraismailoÄŸlu, "BugÃ¼n hizmetinize sunmaktan bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda, 3 kilometre uzunluÄŸunda kÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±; 2'ÅŸer ÅŸeritli, bÃ¶lÃ¼mlÃ¼ ve sÄ±cak kaplamalÄ± olarak tamamladÄ±k. Proje kapsamÄ±nda ayrÄ±ca 6,1 kilometre uzunluÄŸunda baÄŸlantÄ± yolu ile birlikte 395 metre uzunluÄŸunda 2 BandÄ±rma GiriÅŸ KavÅŸaÄŸÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 35 metre uzunluÄŸunda 2 devlet demir yollarÄ± Ã¼st geÃ§it kÃ¶prÃ¼sÃ¼, 30 metre uzunluÄŸunda 2 alt geÃ§it kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve 1 de yaya altgeÃ§idi yer alÄ±yor. BÃ¶ylece BandÄ±rma'nÄ±n transit ve ÅŸehir iÃ§i araÃ§ trafik konforunu saÄŸlÄ±yoruz. UlaÅŸÄ±m sÃ¼resi, 10 dakikadan 2 dakikanÄ±n altÄ±na inecektir. Projemizin hayata geÃ§mesiyle 1 yÄ±lda zamandan 137 milyon lira, akaryakÄ±ttan 13 milyon lira olmak Ã¼zere toplam 150 milyon lira tasarruf saÄŸlayacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca 2 bin 550 ton karbon salÄ±nÄ±mÄ± azalacak ve Ã§evremizi korumaya devem edeceÄŸiz" dedi.



'YENÄ° YATIRIMLARIMIZ Ä°Ã‡Ä°N ARALIKSIZ Ã‡ALIÅžIYORUZ'



UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±na hÄ±z kesmeden devam edildiÄŸini belirten KaraismailoÄŸlu, "Bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zla, TÃ¼rkiye'mizi dÃ¼nya ticaret yollarÄ±nÄ±n hakimi konumuna yÃ¼kseltiyoruz. SÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z, 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ±n da en Ã¶nemli kilometre taÅŸlarÄ±ndan olacak. Ãœlkemizin doÄŸusu-batÄ±sÄ± demeden, kÃ¶yÃ¼-kasabasÄ±, bÃ¼yÃ¼kÅŸehri fark etmeden. YaptÄ±klarÄ±mÄ±zla yetinmiyoruz, yeni yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± da bir an Ã¶nce milletimize sunmak iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. 11 Ekim'de, bÃ¶lgemiz iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli olan AyvacÄ±k-KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu Yolu ve Troya-Assos tÃ¼nellerini hizmete aÃ§tÄ±k.Â TÃ¼nellerimiz ile Ã‡anakkale-BalÄ±kesir- Ä°zmir Yolu'nda bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ saÄŸlandÄ±. Kuzey Marmara ile GÃ¼ney Marmara ve Ege BÃ¶lgesi arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±m kolaylaÅŸtÄ±. GeÃ§en hafta 104,3 kilometrelik uzunluÄŸunda, iÃ§erisinde 14 kÃ¶prÃ¼ ve 8 tÃ¼nel bulunan, Malatya'yÄ± Sivas'a baÄŸlayan, yolculuk sÃ¼resini 35 dakika kÄ±saltan Hekimhan Yolu'nu aÃ§tÄ±k. ArdÄ±ndan DiyarbakÄ±r'Ä± bÃ¶lgenin en Ã¶nemli ulaÅŸÄ±m akslarÄ±na baÄŸlayan, seyahat sÃ¼resini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren DiyarbakÄ±r GÃ¼neybatÄ± Ã‡evre Yolu'nu milletimizin hizmetine sunduk" diye konuÅŸtu.



'DEVRÄ°M, TOGG Ä°LE GERÃ‡EKLEÅžTÄ°'



29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±'nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Gemlik KampÃ¼sÃ¼'nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ve seri Ã¼retimine geÃ§ilen Togg'un vatana ve millete hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen KaraismailoÄŸlu, "29 Ekim gÃ¼nÃ¼ Cumhuriyet coÅŸkumuza, 'yerli ve milli' elektrikli aracÄ±mÄ±za Togg da katÄ±ldÄ±. TCDD'nin deÄŸerli mÃ¼hendislerinin emeÄŸiyle 60 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan ve algÄ± oyunlarÄ±yla rafa kaldÄ±rÄ±lan 'Devrim', bugÃ¼n Togg ile gerÃ§ekleÅŸti. 'Devrim' otomobilinden, 'devrin' otomobiline. Ãœlkemizin 60 yÄ±llÄ±k hayali olan, her zaman engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan yerli aracÄ±mÄ±zÄ±n seri Ã¼retimine baÅŸladÄ±k. Ä°ÅŸte 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ± Ã¼retimin, verimliliÄŸin, baÅŸarÄ±nÄ±n, gÃ¼cÃ¼n yÃ¼zyÄ±lÄ± kÄ±lacak adÄ±mlarÄ±mÄ±zdan biri de Togg olmuÅŸtur" dedi. Ä°lÃ§edeki ziyaretlerini tamamlayan Bakan KaraismailoÄŸlu, kent merkezindeki programlarÄ±na devam etmek Ã¼zere BandÄ±rma'dan ayrÄ±ldÄ±.Â