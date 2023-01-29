Turunçgil ihracatında 5 yıldır şampiyon mandalina

Mersin (AA)

Türkiye'ye son 5 yılda en fazla döviz girdisi sağlayan turunçgil ürünü olan mandalina, bu dönemde ülke ekonomisine 2 milyar 14 milyon dolarlık katkı sundu.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, turunçgil dış satımı 2018-2022 yıllarında Türkiye ekonomisine 4 milyar 421 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

Turunçgil dış satımı 2018'de 893 milyon 239 bin, 2019'da 755 milyon 700 bin, 2020'de 933 milyon 150 bin, 2021'de 934 milyon 891 bin, 2022'de ise 904 milyon 18 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu 5 yılda narenciye dış satımını sırtlayan, ihracatçıların gözdesi haline gelen ürün mandalina oldu.

Mandalina 2018'de 311 milyon 737 bin, 2019'da 347 milyon 337 bin, 2020'de 437 milyon 696 bin, 2021'de 453 milyon 607 bin, 2022'de ise 463 milyon 526 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Mandalinadan 5 yılda 2 milyar 14 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde mandalinayı 1 milyar 417 milyon dolarla limon, 584 milyon 940 bin dolarla portakal ve 403 milyon dolarla greyfurt takip etti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yaş meyve sebze ihracatına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Turunçgil ürünlerinden mandalinanın, dış satımda son yıllarda zirvede olduğunu dile getiren Kaçmaz, Türkiye'de üretilen mandalinanın tadı, aroması ve raf ömrü uzunluğuyla talep gördüğünü belirtti.

Mandalinaya talep artıyor

Kaçmaz, son 5 yılda turunçgil ihracat şampiyonunun mandalina olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Mandalina ihracatının artma nedeni, dünyada kolay soyulabilir meyvelere talep var. Mandalinanın tüketim talebi de artıyor. Bizde de geçci ve erkenci mandalina ürünlerinin üretim alanları genişliyor. Bu mandalina ihracatının artmasının yanı sıra turunçgil sezonunun uzamasına da katkı sağlıyor. Biz sektör olarak dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Turunçgil ihracatında ambalajda ve kalitede asla sorun yaşamıyoruz."

Kaçmaz, diğer turunçgil ürünlerinin de ülke ekonomisine daha fazla katkı sunması için önemli çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.