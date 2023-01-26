Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin yolunu açıyoruz

BURSA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde, Marmara Bölgesi'ndeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığında en önemli liman bölgelerinden birinin Gemlik olduğunu belirterek, Türkiye'nin 4'üncü büyük serbest bölgesinin Gemlik'te bulunmasının ilçenin hızla gelişmesini sağladığını ifade etti.

Bakanlık olarak Gemlik'in ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarından Gemlik-Armutlu Yolu üzerindeki Gemlik Yenimahalle yol ayrımında 1075 metre uzunluğundaki Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı'nı inşa ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projenin toplam uzunluğu 950 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreyi aşıyor. Yolun Yenimahalle geçişi, tek yoldu. Bölünmüş yol standardına yükselttik. Ayrıca, yolun platform genişliği 12 metreden 19 metreye çıktığı için trafik yoğunluğu da rahatlayacak. Gemlikliler de bu cennet ilçemizi ziyaret edenler de rahat bir nefes alacak. Elbette her projemizde olduğu gibi çevresel faydaları da gözettik. Artık dur-kalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Yol medeniyettir' diyerek bizlere işaret ettiği istikamette, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe, üretime, istihdama, refaha, kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz."

"Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık bünyesindeki en önemli hizmet kollarından kara yolu taşımacılığının, en vazgeçilmez ulaşım modlarından biri olduğunu, uluslararası ve yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kilit rol oynadığını dile getirdi.

Lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenen kara yollarının çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çehresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesi için de kritik önemde olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bu önemin farkında binlerce çalışma arkadaşımızla beraber işimizin her daim başındayız. Bakanlığımızın bu çalışmaları sayesinde ekonomiye doğrudan katkı sağlayan, yüksek kalitede, kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenlik sunan kara yolları, yenilikçi değerlerle bezenmiş, eşit, dengeli, sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü konumuna yükseldi. Milletimize hizmetin en iyisini sunabilme, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda altyapıyı inşa ederek gençlerimize, ülkemize hizmet edebilmenin gururu içindeyiz. Bu gurur, motivasyonumuzun, heyecanımızın, çalışkanlığımızın ana kaynağı. Hiçbir zaman durmadık. Hep yola devam dedik. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estiriyoruz. Başkalarının 100 yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da hizmetine sunduk. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik."

"Bölünmüş yollarımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız"

Adil Karaismailoğlu, dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını, ülkeyi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdıklarını dile getirdi.

2003 yılı öncesi 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 29 bin kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol, 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli ve 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşaatımız da devam ediyor. 2053'e geldiğimizde ise bölünmüş yollarımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız. İşte bu hedeflerimize Gemlik'te Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı'nı, Yalova'da ise Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yollarını açarak bir adım daha yaklaşıyoruz. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında daha nice büyük projeleri tamamlayacağız, yenilerine başlayacağız. Dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. Dünyada, ticaret yollarında söz sahibi Türkiye'nin altyapısını inşa ediyor, geliştiriyoruz. Dur durak bilmiyor, gençlerimizin yolunu açmak için en iyisini, en doğrusunu, en konforlusunu inşa ediyoruz. Yatırımlarımız mühendisinden işçisine, teknisyeninden yüklenicilerimize kadar bir bütün olarak ortaya koyduğumuz irade, emek ve alın terinin ürünüdür."

Bursa Valisi Yakup Canbolat da bugün açılışı yapılan köprülü kavşağın özellikle Armutlu'ya kadar olan kıyı şeridinde akan yoğun trafiğe nefes aldıracağının altını çizerek, 2003-2022 döneminde Bursa ve çevresinde 44 projenin vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik ilçesinin ülke açısından önemine değindi, ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentte devam eden ve başlatılan çalışmaları anlattı.

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ise Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililerin katıldığı törende kurdele kesildi.