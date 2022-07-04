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Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, haziranda aylık yüzde 4,95 artarken; yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:47
Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 arttı.

EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA 

TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda yaşandı. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar; yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim, yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu. 

Haziran 2022 itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar; yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Haziran 2022'de bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

DHA

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