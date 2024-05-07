"Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" Bakan Kacır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı törenle imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'taki törende yaptığı konuşmada, teknolojik ürün ve hizmetlerin, dijital çağ olarak da ifade edilen 21. yüzyılda, artan bir ivmeyle hayatı dönüştürmeye ve değiştirmeye devam ettiğini söyledi.

Yapay zekanın, nesnelerin interneti, büyük veri, robotik gibi yenilikçi teknolojilerin günlük yaşam pratiklerine, davranışlarına, karar alma mekanizmalarına yön verdiğini belirten Kacır, iş yapış şekilleri ve çalışma ortamının da yeniden tanımlandığını dile getirdi.

Kacır, bu teknolojileri iş modellerine adapte ederek dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmenin, işletmelerin ve kurumların müşterilerine etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunabilmesinin anahtarı haline geldiğini anlattı.

Aynı zamanda bunun tüm dünyada hükümetler ve kamu otoritelerinin kamu hizmetlerini ve programlarını daha verimli, şeffaf ve maliyet etkin bir şekilde sunması için tarihi bir fırsat penceresi oluşturduğunu ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Bizler de gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme projeleriyle, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde bürokrasiyi en aza indiriyoruz. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyonu güçlendirerek kamuda hizmet sağlayıcılar arasında etkileşimi yükseltiyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde kalite ve hızı odak noktamız haline getiriyoruz. Aynı zamanda kamu olarak sahip olduğumuz verileri bir kaynak olarak görüp onu stratejik bir şekilde değerlendirerek çalışmalarımıza veriye dayalı olarak yön veriyoruz."

"e-Devlet, çalışmaların vitrininde yer alan uygulamalardan biri"

Kacır, vatandaşların devletle olan tüm işlemlerini dijital ortamda, saniyeler içinde, evlerinden veya cep telefonlarından yapabilmelerini sağlayan e-Devlet'in bu çalışmaların vitrininde yer alan uygulamalardan olduğuna işaret etti.

Vatandaşların e-Devlet uygulamasıyla 1000'den fazla kurumun 8 binden fazla hizmetine tek bir noktadan ulaşma imkanına sahip olduklarını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu olarak yürüttüğümüz dijitalleşme projelerinde her zaman yerlilik ve milliliği öncelik olarak gördük. Bakanlık olarak, ulusal güvenlik ve veri koruma ihtiyaçlarımızı dikkate alarak yerli ve milli yazılım çözümlerinin destekleyici ve geliştiricisiyiz. Bu çalışmalarda en etkin kurumlarımızın başında TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gelmekte. Türkiye'nin CMMI 5 belgelendirmesine sahip tek kamu kurumu olan enstitümüz, 2012'den bu yana yazılım alanında AR-GE faaliyetleri yürüterek ileri teknoloji ve çözümler geliştiriyor. Enstitümüzün özellikle ülkemizin stratejik, hassas ve kritik projelerinde yer alarak yazılım teknolojilerinde yaptığı AR-GE çalışmaları ülkemizin teknolojik bağımsızlığı ve inovasyon kapasitesi için kritik öneme haiz. Bugüne kadar 33 kurum ile 45 projeyi hayata geçiren enstitümüz, aynı zamanda bilgi birikimini kurum ve kuruluşlarımızın dijitalleşme yolculuklarında aktif olarak kullanmakta."

Yerli ve milli yazılım projelerine yenilerini eklenecek

Kacır, söz konusu çalışmalarda açık kaynak teknolojiler kullanılarak maliyet etkin, güvenli dijital çözümler oluşturulduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle de yerli ve milli yazılım projelerine yenilerini ekleyeceklerini bildiren Kacır, "Veri işleme ve analizi kabiliyetleriyle bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline gelen yapay zekanın kurumlarımızın sundukları hizmetlerde aktif olarak kullanılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Kacır, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü işbirliğiyle Kamu Araştırmaları Destek Grubunca yayınlanan destek programıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) projelerini desteklediklerini söyledi.

Dijitalleşme sürecinde bilgi teknolojilerini verimli şekilde kullanarak, sosyal güvenlikten iş gücü piyasası politikalarına kadar tüm süreçlerde verimliliği artıracaklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarında lider kurumlarından TÜBİTAK ile kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunan SGK ve iş gücü piyasası politikalarının öncü kurumu İŞKUR arasında işbirlikleri tesis edeceğiz. Devletimizin tüm kurumlarına örnek teşkil edecek işbirliği modelimizle, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için dijital araçlar geliştiriyoruz. Bilimsel araştırma ve uygulama projelerini hayata geçirerek kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda, Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında 'Emekliler Yılı Özel Çağrısı'nı TÜBİTAK bünyesinde hayata geçiriyoruz."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bilimsel çalışmalara ihtiyacın her zamankinden fazla olduğunu belirterek, "Ekosistem içinde tüm bilgi üreten kurumların yetkinliklerini kullanabilmek için bakanlıkların ilgili kurumlarıyla birlikte çalışmayı başlatmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda dijital dönüşümün sağlanması için TÜBİTAK olarak geliştirdikleri yetkinlikleri devreye alacaklarını vurgulayan Mandal, özellikle yapay zeka alanında ihtiyaca yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Protokol hakkında

Protokolle, dijital dönüşümün sağlanması ve bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin desteklenmesini de içeren çeşitli konularda yapılacak işbirliklerinin genel çerçevesi belirlendi.

TÜBİTAK ve SGK işbirliğiyle, yüzde 50 eş finansman modeliyle desteklenmek üzere, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında, emeklilere yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere "Emekliler Yılı Özel Çağrısı" açılacak.

Söz konusu çağrıyla "Emekliler Yılı" kapsamında yürütülen emeklilerin ekonomik ve sosyal refahıyla, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel mirasın aktarılması hususlarındaki bilimsel araştırma faaliyetleri çerçevesinde sunulacak çok disiplinli veya disiplinlerarası proje önerileri desteklenecek.

Sunulacak proje önerilerinin emekliliğe geçiş, emeklilerin iyilik hali (ekonomik, sosyal, sağlık gibi boyutları kapsayan), emeklilik dönemi, emeklilik dönemindeki sosyal haklar ve hukuk, sosyal güvenlik, yaşam kalitesi, kariyer değişimi ve yeni yönelimler, emeklilik fonları, bireysel emeklilik, emeklilik sistemi, aktüerya, emeklilik dönemi ve çalışma, emekliliğe sosyal ve psikolojik uyum gibi konuları kapsaması bekleniyor.

Proje önerilerinin emeklilere ve emeklilere yönelik politika ve programlara katkı sunmayı amaçlaması, geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ele alarak uluslararası sistemler ile karşılaştırmalı ve yenilikçi bir yaklaşımla topluma fayda sağlayacak bilgileri ve önerileri ortaya koyması gerekiyor.