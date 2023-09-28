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Geçen aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 5,1 yükselişle 71,5, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artışla 117,7, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1 artışla 88,3 değerini aldı.

Buna göre, endeks ağustosta 94,1 iken eylülde yüzde 1,3 artışla 95,4'e çıktı.

Yakıt tasarrufu sağlayan buluşları için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdular

Yakıt tasarrufu sağlayan buluşları için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdular

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