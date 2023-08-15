Haber: Beyza Betül Cihan

İmamoğlu, İBB Başkanlığına tekrar aday olacağını duyurdu.

Kamuoyunun takip ettiğini basın toplantısı, İstanbul'un geleceği ve kent halkının beklentileri hakkında konuşan İmamoğlu, 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğunu belirtti. İstanbul'da yaşayan insanların daha iyi bir yaşam standardına sahip olması için projelerini ve hedeflerini belirtti. İmamoğlu, toplantıda pek çok ifadeler kullandı:

"Bu seçimler sonrası partimiz dönüşüme girmek zorundadır. Artık CHP seçim kaybedemez." diyen Büyükşehir Belediye başkanı "Cesur demokrasi cesur toplum ve cesur liderlerle mümkün olabilir. Ben hayatımın hiçbir döneminde siyaseti sadece ve sadece siyasi partilerden ibaret görmedim." dedi.

Siyasi hayatının en önemli amacı vatandaşları çaresizliğine son vermek olduğuna değinen başkan CHP'nin asla 2. parti olmakla övünmeyeceğinin altını çizdi. Adaylığını tekrar belirttikten sonra "Ben kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Bu şehre hizmet etmeyi Türkiye'ye hizmet olarak görüyorum" dedi.