İSTANBUL- İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından bu yıl “Nakarat” temasıyla düzenlenen “festival408” kapsamında “Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize” nakaratıyla oyuncu, yazar, yönetmen Yusuf Onur Aydın’ın tiyatroyu dijital bir deneyim olarak sunan ve sanal gerçeklik gözlükleri ile deneyimlenen Cypresence VR performans gösterimi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. BİLGİ Sahne Sanatları Alanı öğrenci ve mezunları Aslı Akalın, Bilge Yüceer, Nezaket Özlem Dede, Süda Köse ve Tutku Koç’un sahne aldığı Cypresence VR Performans gösteriminin ardından yönetmen Aydın’ın katılımıyla düzenlenen söyleşide, dijitalleşmenin tiyatro izleyicisi üzerindeki etkileri ve tiyatroda seyircinin konumu tartışıldı.

‘Seyirci sahnede bulunma deneyimi elde ediyor’

Aydın, “Dijitalleşme günümüz seyircisini daha çok yakalayabiliyor. Geleneksel tiyatro ile karşılaştırırsak geleneksel tiyatroya uzak duran yeni nesle dijitalleşme sayesinde ulaşılabilir. Cypresence projesinde dijital teknoloji ile seyirciyi hikâye ve akıştan önce merkeze aldım. Seyirci sahnede bulunuyor ve etrafında bir performans gerçekleşiyor, seyirci dijital teknolojiyi araç olarak kullanarak performansı takip ediyor. Sahnede bulunma deneyimini elde ediyor ve etrafına baktığı zaman ışığı olan, seyircisi olan bir tiyatro sahnesinin tam da merkezinde bulunuyor. Bu, ona aktif olarak bir rol ve sahnede bulunma mevcudiyeti katıyor. Bir de aslında gerçekleşen bir olgunun parçası olma hissiyatını yaşıyor. Bu da seyircinin aktifleşmesi bağlamında değerli bir olgu” dedi.

‘İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatı Türkiye’nin her yerine götürmek amacıyla kuruldu’

Yönetmen Yusuf Onur Aydın’ın katılımıyla yapılan etkinliğin ardından “Ben de senden bahsettim, anlatırken fark ettim” nakaratıyla “Devlet Tiyatrolarının Anatomisi” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Sanat Yönetmeni Kubilay Karslıoğlu ile oyuncu, yönetmen ve eğitmen Ayşe Lebriz Berkem konuşmacı olarak yer aldı.

Karslıoğlu, “İstanbul Devlet Tiyatrosu 74 yıllık bir kurum. Özel tiyatroların henüz var olmadığı dönemde, Türkiye’nin her yerine tiyatroyu dolayısıyla sanatı götürmek amacı taşıyan bir kurumdu. Dünyanın her yerinde devlet tiyatrosu var. Fakat şu an dünyanın en büyük sanat kurumlarından birisi İstanbul Devlet Tiyatrosu’dur. Bizler hemen hemen Türkiye’nin her yerinde oyunlar oynadık. Oralara oyunlarımızı götürme amacımız sadece tiyatroyu değil, sanatı da yaygınlaştırmaktı” dedi.

HABER: METE YILMAZ