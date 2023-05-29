İSTANBUL - El Sanatları Tanıtım ve Satış Ofisinin açılış törenine, 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hizmete sunulan El Sanatları Tanıtım ve Satış Ofisinde kadınlar; çeyiz ürünlerinden el nakışlarına, takı ve süs eşyasından çantaya çok sayıda el emeği ürünü, kendi belirledikleri fiyattan satarak, aile bütçesine katkı sağlama imkanına kavuştu.

“Hem sanat, hem de istihdam”

El emeği ürünlerin satıldığı ofislerin sayılarını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Belediyemizin kültür sanat merkezinde verdiğimiz kurslar ile kadınlar, el emeği göz nuru ürünler üretiyor. Biz de bu ürettikleri ürünleri satabilecekleri mekanlar açmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar açtığımız satış ofislerinin bugün 3’üncüsünü hizmete sunuyoruz. Açtığımız yerlerde vatandaşlarımıza bu ürünleri sergiliyoruz. Her bir vatandaşımız kurslarda öğrenip ürettiği ürünlerin fiyatlarını kendisi belirliyor. Belirlenen fiyatlarla birlikte bizde o ürünleri satıyoruz, gelirini de üretenlere takdim ediyoruz. Böylece hem sanat öğrenmiş oluyorlar hem de istihdam sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla hanımefendi bu el emeği ürünleri üretmeye ve satmaya ilgi duyuyor. Satış ofislerimizin sayılarını artırıyoruz. Burası aynı zamanda bir çeyiz evi gibi. Kızını veya oğlunu evlendirecekler buradan gerekli alışverişi yapabiliyorlar" dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI