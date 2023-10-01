Elazığ'da 110 bin dekar alanda hasadı yapılan üzüm Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Elazığ'da aralarında tescilli "Öküzgözü" ve "Boğazkere" ile "Şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "Papazkarası" ve "Köhnü"nün de bulunduğu farklı cinslerde üzüm yetiştiriliyor.

Bağ bozumunun başlamasıyla gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda çalışan mevsimlik işçilerle erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor.

Toplanan üzümler kasalara konulup kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Elazığ üzüm üretiminde 8. sırada

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'ın üzüm üretimi bakımından önemli tarımsal potansiyele sahip illerden biri olduğunu söyledi.

Ülkede üzüm üretimi bakımından Elazığ'ın 8. sırada yer aldığını kaydeden Kılıç, yaklaşık 110 bin dönüm alanda üzüm üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

"Kentte 78 ile 82 bin ton arasında değişen rakamlarda üzüm üretimi var. Bu yıl rekolte beklentimiz 80 bin ton." ifadelerini kullanan Kılıç, geçen yılki rekolteye yakın bir üretim beklediklerini söyledi.

Elazığ'ın bazı bölgelerinde yoğun bir şekilde üzüm yetiştirildiğini anlatan Kılıç, bu bölgelerde hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda katkı sağlanmanın yanında çiftçileri de üzüm üretimi konusunda bilinçlendirdiklerini dile getirdi.

Üzüm üretimi geçen yıl 833 milyon lira girdi sağladı

Kılıç, üzüm üretiminin ilin ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade ederek, "Geçen yılın verilerine baktığımız zaman Elazığ'da üzüm üretimimizin 833 milyon liralık bir girdi sağladığını görüyoruz. Bu ilimiz için sadece bir tarımsal üründen elde edilen gelir. Üretim değeri bakımından ilin tarımsal ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu.

Yetiştirilen üzümlerin yüzde 60'ının sofralık olduğunu, diğerlerinin de sanayide kullanıldığını bildiren Kılıç, tescilli 2 üzüm çeşidinin daha iyi tanıtımını sağlamak ve bunların üretim alanlarını daha da genişletmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Geçen yıl itibarıyla bu sektörde çalışan işçi sayısının 1500 civarında olduğunu tahmin ettiklerini kaydeden Kılıç, şunları kaydetti:

"İlimizde hem erkenci hem de geç hasat yapılan üzüm türlerinin olması önemli. Bu sayede üründe sürdürebilirliği sağlamış oluyoruz. Üzüm hasadı başladı. Kasım ayına kadar örtü altında saklanan üzümlerimiz hasat edilerek taze bir şekilde piyasaya arz edilebilecek bir konumda."

"Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz"

Merkeze bağlı Hoş köyünde üzüm üretimi yapan Bekir Tekel de 200 dönümü aşkın bir alanda kardeşleriyle üzüm yetiştirdiklerini söyledi.

Bağlarında birçok çeşit üzüm bulunduğunu belirten Tekel, şöyle konuştu:

"Ağın beyazı, Boğazkere, Köhnü, Öküzgözü üzüm çeşitlerini üretiyoruz. Eylülde başlayan hasadımız kasım ayının sonuna kadar sürüyor. Şimdi Ağın beyazı üzümünün hasadını yapıyoruz. Bu üzümleri Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Daha sonra şaraplık dediğimiz Elazığ'ın tescilli üzümü Boğazkere üzümünü şarap fabrikalarına sunuyoruz."

Üzüm hasadı yapan mevsimlik işçilerden 4 çocuk annesi Remziye Ünalan ise hasat döneminde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

AA