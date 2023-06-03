ELAZIĞ AA- İl genelinde etkili olan yağışların ardından açan gelincikler, tarlaları kırmızıya boyadı.

Elazığ-Keban kara yolunun çevresindeki gelincik tarlalarının oluşturduğu görsel güzelliği izlemeye gelenler, kırmızıya bürünen doğada fotoğraf çektirerek vakit geçiriyor.

Doğaseverlerden Muhammed Yılmaz, gelinciklerin doğal rengiyle kendilerini adeta büyülediğini ifade ederek, "Her taraf kırmızı görünüyor. Güzel bir görüntü, durup fotoğraf çektirmek istedik. İnsanı şehir hayatının stresinden uzaklaştıran bir görüntü." dedi.

Zeynep Çelik de gelinciklerin görüntüsünü çok beğendiğini belirterek, "Çok ilgimizi çekti, güzel bir görüntü, tam ilkbahar havası veriyor. Fotoğraf çektirmek için de bulunmaz bir görüntü." diye konuştu.