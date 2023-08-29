ELAZIĞ AA- Fırat Üniversitesi nanoteknoloji laboratuvarında yüksek katma değerli ve çevre dostu teknolojik ürünler geliştiren Yakuphanoğlu, dünya üzerinde hızla artan benzinli ve dizel araçların oluşturduğu egzoz gazı emisyonunun çevreye verdiği zararı azaltmaya yönelik uluslararası teknoloji firmalarının yaptığı çalışmalardan esinlenerek ürün imal etmeye karar verdi.

Solar sistemler ve nanoteknoloji alanında uluslararası patentleri bulunan Yakuphanoğlu, yaptığı çalışmalar sonucu "Beyaz Karbon Motor Aktivatörü" adını verdiği, motor yağına ilave edilerek kullanılan sıvı üretti.

Yolcu gemisi ve otomobillerde denendi

Yakuphanoğlu, çevre kirliliğinin önemli bir bölümünün hava kirliliği ile oluştuğunu, hava kirliliğinin en önemli etkenleri arasında egzoz gazı emisyonu olduğunu belirtti.

İçten yanmalı motorlu araçların egzoz gazları içinde bulunan ağır metalik gazların canlılar ve bitkiler ile küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu anlatan Yakuphanoğlu, bu nedenle egzoz gazı emisyonunu azaltmaya yönelik ürün geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:

"Egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla araçlarda katalitik konvertörler, egzoz gazı resirkülasyon, karter havalandırma, buharlaştırma, termal egzoz reaktör ve partikül filtre sistemleri kullanılmaktadır ancak tüm bu sistemlere rağmen egzoz gazlarının oluşturduğu hava kirliliği azımsanamayacak derecededir. Uluslararası AR-GE ve teknoloji firmaları egzoz gazı emisyonunu daha da azaltmaya yönelik ürün geliştirmek için birçok çalışma yürütmektedir. Yapılan bu çalışmalardan farklı olarak nanoteknoloji esaslı metot ile Beyaz Karbon Motor Aktivatörü adını verdiğim sıvı geliştirdim."

Motor yağı ile kullanılıyor

Nanoteknoloji ile ürettiği sıvıyı ilk olarak büyük yolcu gemilerinde ve ardından otomobillerde denediklerini belirten Yakuphanoğlu, bu araçların egzozlarından çıkan zararlı gazların azaltılması noktasında hem gözle görülür hem de ölçümlerle ortaya konan, önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Ürününün, araçlarda pratik olarak motor yağı ile kullandığını anlatan Yakuphanoğlu, şöyle devam etti:

"Sıvı formda olmasından dolayı bunu motor yağına çok az bir miktarda kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz. Deniz ve kara taşıtlarında yaptığımız denemelerde, özellikle büyük yolcu gemilerinde sıvı kullanmadan önce yoğun siyah bir duman şeklinde bacadan çıkan gazın sıvının kullanılmasının ardından çok daha şeffaf bir şekilde bacadan çıktığını gözlemledik. Yaptığımız ölçümler sonucunda egzoz gazı emisyonunun yaklaşık yüzde 75 azaldığını gördük. Bu da çalışmamız açısından büyük bir başarı oldu. Ortaya koyduğumuz bu ürünle gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakacağımıza inanıyoruz."

Yakuphanoğlu, ürünün yurt içi ve dışı pazara sunulmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.