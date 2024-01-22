Haber: Damla Oya Erman

Musk, geçen hafta yapay zeka araştırma laboratuvarı Midjourney'in kurucusu David Holz'un bu iddiayı ortaya attığı X (önceki adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Holz, "2040'ların ortalarında dünya üzerinde 1 milyar insansı robot beklemeliyiz ve 2060'larda güneş sistemi genelinde yüz milyar (çoğunlukla yabancı) robot olmalı" demişti.

Musk, bu iddiaya "Muhtemelen böyle bir şey, tabii ki medeniyetin temelleri sağlam olduğu sürece" şeklinde yanıt verdi.

Tesla, Musk'ın öngörüsüne katkı sağlayabilecek bir prototip insansı robot geliştirdi. Tesla Bot ya da diğer adıyla Tesla Optimus olarak bilinen bu robot, ilk kez 2021 yılındaki AI Day etkinliğinde tanıtılmıştı. Musk, o dönemde "Bu robotun zaman içinde araç işinden daha etkili olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Tesla Optimus'un özellikleri ve yetenekleriyle ilgili detaylar, Musk'ın katılımcılara sunduğu bir etkinlikte paylaşıldı. Ancak Musk, robotun daha karmaşık görevleri yerine getirmesini istemediğini ve "yüz üstü düşmesini istemediğini" belirtmişti.

2022 itibarıyla Musk, Optimus'un üç ila beş yıl içinde piyasaya sürülmesini umduğunu ve birim başına yaklaşık 20.000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Optimus'un "son derece yetenekli bir makine" olacağını vurgulayan Musk, bu robotun Tesla'nın sürdürülebilir enerji hedefiyle doğrudan ilgili olmasa da şirketin genel misyonunu daha da genişletebileceğini ifade etti.

Elon Musk'ın beklentileri ve Tesla'nın insansı robot projeleri, yakın gelecekte teknoloji dünyasında önemli bir dönüşümü müjdeliyor gibi görünüyor.