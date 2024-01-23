Haber: Damla Oya Erman

Tesla CEO'su Musk, sağcı yorumcu Ben Shapiro ile birlikte Polonya'da bulunan eski bir Nazi ölüm kampını ziyaret etti ve ardından Krakow'da düzenlenen konferansta konuştu.

Musk, Shapiro'nun antisemitizmdeki radikal artışı sorduğu bir soruya, "Yahudi arkadaşlarımın üçte ikisi olduğu için naifim" diyerek cevap verdi. "Yahudi ile ilişkiliyim. İdealist bir şekilde Yahudi'yim" ifadelerini kullandı. Musk ayrıca, X platformunda yer alan "pro-Hamas gösterileri" ve üniversite kamplarındaki nefreti eleştirerek, özgür konuşma platformu X'e yöneltilen antisemitizm suçlamalarına da değindi.

Musk'ın X platformu, antisemitizm içeren içeriklerin yayılması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Eylül ayında Anti-Defamation League (ADL) tarafından yayımlanan bir rapora göre, X platformunda "şiddetli antisemitizm" bulunmaktaydı.

Musk, bu suçlamalara karşı çıkarak ADL'ye dava açacağını ve kendisini "antisemitik olmakla suçlayan" bir organizasyon olduğunu söylemişti. Kasım ayında ise X platformunda paylaşılan antisemitik bir gönderiyi onaylamış ve bu durum, Apple, Disney ve IBM gibi şirketlerin X'teki reklamlarını durdurmasına yol açmıştı.

Musk'ın Auschwitz ziyareti ve sonraki açıklamaları, geçtiğimiz kasım ayındaki İsrail ziyaretinin ardından gerçekleşti. Musk'ın antisemitizmle ilgili bu açıklamaları, kamuoyunda ve medyada geniş bir şekilde tartışma konusu olmuştur.