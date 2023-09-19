Haber: Damla Oya Erman

Musk, bu hamlenin, platformdaki botlarla başa çıkmak için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Milyarder girişimci, bu konuda spesifik detaylar vermemekle birlikte, X'in "sadece küçük bir miktar para" talep edeceğini ifade etti. Musk, bu duvarın gelmesini savunurken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği canlı yayında "Bot ordularıyla mücadele etmenin tek yolu bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Musk ayrıca, ödeme sistemi kurarak ve öncelikli kullanıcıların gönderilerini öne çıkararak botların etkisini en aza indirgemeyi hedeflediğini vurguladı. Botların maliyetinin düşük olduğunu belirten Musk, bu düşük maliyete rağmen bir botun birkaç dolar gibi küçük bir miktar ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Musk, X'in botlarla başa çıkmak için bir paywall getirmenin kritik olduğuna inandığını ve daha düşük seviye fiyatlandırmalar üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Bu, Musk'ın X kullanıcıları için bir ücretli duvar düşünme fikrinin ilk defa gündeme geldiği an değil. Musk, geçen yıl risk sermayedarı David Sacks ile böyle bir fikri tartışmıştı.

Musk, 2022 yılında platformu satın aldığından bu yana bir dizi değişiklik yapmıştı. Twitter'ı X olarak yeniden adlandırmanın yanı sıra, mavi tiklerle doğrulanmış ünlü kişilerin kimliğini doğrulayan eski programı Twitter Blue abonelik programı ile değiştirmişti. Bu değişiklikler, platformu karlılık yoluna koyma çabalarının bir parçasıydı. Musk, Temmuz ayında yaptığı bir X gönderisinde şirketin mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

X platformu temsilcileri, Insider tarafından dış iş saatlerinde yapılan bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.