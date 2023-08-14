Haber: Damla Oya Erman

Pazar günü Musk, Zuckerberg ile konuştuğunu söylediği metin mesajlarını sızdırdı.

Sohbet içinde Musk, Zuckerberg'ün "modern bir Bruce Lee" olmadıkça kazanacağını söyledi.

Elon Musk, Pazar günü, fiziksel yapılarındaki farklılıkları hakkında Zuckerberg'ü alaycı bir şekilde köşeye sıkıştırdığını iddia ettiği metin alışverişinin bir dizi mesajını sızdırdı.

Musk önce bu alışverişi biyografçısı Walter Isaacson'a sızdırdı. Ardından, beklenen kafeste dövüşleriyle ilgili Zuckerberg'e gönderdiğini söylediği "tam mesajı"nın bir ekran görüntüsünü Pazar günü paylaştı.

Musk'ın ilk önce Isaacson ile paylaştığı ekran görüntüsüne göre, Musk, Zuckerberg olduğunu söylediği bir kişiye "antrenman maçı" yapmak isteyip istemediklerini sordu.

Musk'ın ekran görüntüsüne göre, Zuckerberg öneriyi reddetti.

"Eğer hala gerçek bir MMA dövüşü yapmak istiyorsan, kendi başına antrenman yapmalısın ve rekabet etmeye hazır olduğunda bana bildir" dedi Zuckerberg, Musk'ın alışveriş kaydına göre.

"Asla gerçekleşmeyecek bir şeyi sürekli hypelamak istemiyorum, bu yüzden ya bunu yapmaya karar ver ve yakında yap ya da geçelim" dedi Zuckerberg ekledi.

Musk yaklaşık on saat sonra cevap verdi ve "Pazartesi günü Palo Alto'da olacağım" dedi. Musk daha sonra iki adamın Zuckerberg'in arka bahçesindeki Octagon dövüş ringinde yüzleşmelerini önerdi.

"Lex Fridman ile bugün kısa bir dövüş dışında pek antrenman yapmadım" dedi Musk, Zuckerberg'e göre. "Boyut farkımız göz önüne alındığında bu çok olası değil, ancak belki de siz modern bir Bruce Lee'sinizdir ve bir şekilde kazanırsınız."

İçerideki haber, bu metin alışverişinin ne zaman gerçekleştiğini bağımsız olarak doğrulayamadı. Ancak Zuckerberg, Musk'un Pazar günü "arka bahçe ringinde bir antrenman turu" istediğini söylediğinde mesajların otantikliğini doğrulamış gibi göründü.

Meta'daki Zuckerberg'in temsilcileri, İçerideki haberden gelen bir isteği hemen yanıtlamadılar ve normal iş saatleri dışında gönderildi.

Musk tarafından paylaşılan bu alışveriş, Zuckerberg'ün Cuma günü "antik Roma'da epik bir yerde" dövüşün gerçekleşeceğine dair Musk'un iddiasını reddettikten sonra geldi.

"Gerçek bir tarih üzerinde anlaşırsa, siz de duyacaksınız" dedi Zuckerberg Cuma günü Threads gönderisinde. "O zamana kadar, lütfen söylediği her şeyin anlaşmaya varılmamış olduğunu varsayın."

Musk ise kafes maçının ne zaman gerçekleşeceğini henüz onaylamadı. Tesla patronu ayrıca eski yaralanmalarından sıkça bahsetti.

6 Ağustos'ta, dövüş için bir tarih belirlemeden önce boyun ve üst sırtını MR'la taratması gerektiğini tweetledi. Ve ardından Cuma günü, Musk sağ omzunda ameliyat olması gerektiğini söyledi.

"Ancak sağ omzumun kaburgalarıma sürtmesiyle ilgili bir sorun var, bu da minör bir ameliyat gerektiriyor. İyileşme sadece birkaç ay sürecek" dedi Musk tweetledi. X'teki Musk temsilcileri, İçerideki haberden normal iş saatleri dışında gönderilen bir isteği hemen yanıtlamadı.