Haber: Damla Oya Erman

EGOT, bir Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülünü kazananları bir araya getiren seçkin bir akronimdir. Bu onur, Jennifer Hudson, Mel Brooks, John Legend, Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn gibi efsanevi sanatçıları içinde barındırırken, Elton John artık bu prestijli gruba dahil oldu.

Daha önce, 2020 ve 1995 yıllarında sırasıyla "Rocketman" filmi için "(I'm Gonna) Love Me Again" ve "The Lion King" için "Can You Feel The Love Tonight" şarkıları ile iki Oscar kazanan John, ayrıca altı Grammy ödülü sahibidir.

Elton John'un EGOT zaferi, 2022 "Dodger Stadyumu" özel gösterisi ile Los Angeles Dodgers Stadyumu'ndaki Kuzey Amerika veda turundaki final performansını yakalayan olağanüstü çeşitli özel kategorisindeki Emmy ödülü ile tamamlandı.

Emmy törenine katılmayan John, CNN'e gönderdiği bir açıklamada, "Bu gece, inanılmaz yetenekli EGOT kazananları grubuna katıldığım için son derece müteşekkirim" dedi.

Ayrıca, "Bu an'a kadar olan yolculuk, tutku, özveri ve dünya genelindeki hayranlarımın kararlı destekleriyle dolu. Bu gece, sanatın gücünün ve yaşamlarımıza getirdiği mutluluğun bir kanıtıdır. Kariyerim boyunca beni destekleyen herkese teşekkür ederim, minnettarım" ifadelerini kullandı.