Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun." ifadelerini kullandı.