Adana

Maça hazır olduklarını ve yarını sabırsızlıkla beklediklerine dikkati çeken Emre, şunları kaydetti:

"Sahamızda çok daha iyi oynayan bir takımız. Yarın da galibiyet almamız lazım. Kazanmak için oynayacağız. Stadın dolu olması bizim için motivasyon anlamında çok önemli. Maçı kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu hissettiriyor. Geçen seneden beri taraftarla güzel galibiyetler aldık. İnşallah bir yenisini daha ekleriz. Hocamızın istediklerini net olarak biliyorum ve ben de karşılığını vermek istiyorum."

Genk, Belçika'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenmişti.

AA