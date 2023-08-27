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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Trabzonspor gibi bir deplasmanda 3 puan son derece değerli

10. dakikada Appindangoye'nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson'un düzgün vuruşu ağlara gitti. 0-1

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