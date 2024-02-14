ERP Nedir? Nasıl Kullanılır?

ERP temelde; bütünüyle kaynak yönetiminde kullanılan bir programdır. İşletmelerin ihtiyaçları, özellikleri ve sektöre göre farklı ERP programı alternatifleri bulunur. Özellikle ön muhasebe programı ile ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri yapabilirsiniz. Yalnız normal bir muhasebe programından özellik olarak pek çok farklılığı bulunduğunu da unutmamak gerekir. Basitçe söylemek gerekirse; ERP ile stok yönetimi, kredi kartı entegrasyonu, sipariş takibi, gelir ve giderler, işçilerin bilgileri gibi pek çok konuda cevaplara ulaşmak mümkün olmaktadır.

Bu özellikleri düşünüldüğünde ERP; bir işletmenin dijitale geçmiş hali olarak ön plana çıkar. Başka bir deyimle erp muhasebe programı seçeneği ile son derece stabil, hızlı ve kesintisiz bir şekilde bu işlemlerden de destek almak mümkün olmaktadır. Günümüzde pek çok ERP yazılımı bulunur. Bunları sadece muhasebe olarak değil, aynı zamanda bir işletmenin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde açıklayabiliriz.

En Kaliteli ERP Programı

Tüm bu özelliklerini düşünecek olursak erp muhasebe programı seçeneğinde pek çok alternatifiniz bulunmaktadır. Oracle ERP Cloud, SAP ERP gibi işletmeler global anlamda ERP çözümleri sunmaktadır. Yalnız bunlar Türkiye şartlarına çok da bütünleşmiş değildir.

Global olarak çözüm getirdiği ve sektörel olarak özelleştirilemediği için bu programlar yerine yerli işletmelere göre, çözümler sunan adreslerden destek alınabilir. Günümüzde pek çok farklı seçenekle karşımıza çıkan Comport adresi bu seçenekler arasında yer alabilir.

Sadece bir tık ile bilgi alabileceğiniz, tamamen yerli arayüze sahip, kullanışlı ve orta – uzun vadede sürekli olarak güncellenen bir alt yapıya sahiptir. Comport.com.tr adresini ziyaret ederek erp muhasebe programı ile ilgili daha detaylı bilgiye sadece birkaç tık ile ulaşmanız mümkün olmaktadır. Kendini sürekli olarak yenileyen bir sisteme sahip olması, yöneticisinden stajyerine kadar herkes tarafından algılanıp kullanılabilir olması da en büyük avantajları arasında yer alır.