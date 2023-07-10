İSTANBUL- Psikoloji mezunu olan ve yüksek lisansını tamamlayan; tablet, telefon veya bilgisayar gibi elektronik cihazlar aracılığıyla internet üzerinden danışmanlık ve terapi hizmeti sunan uzmanlara online psikolog deniyor. Danışanlarına, mekan ve zaman kısıtlaması olmadan kaygı, stres, depresyon, cinsellik sorunları, ilişki problemleri, sosyal kaygı, yas süreci gibi pek çok konuda uzman terapistlerle online terapi hizmeti sunan Hiwell, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarını, hedefler belirlemelerini, psikolojik zorluklarla başa çıkmalarını ve daha bilinçli, daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyor.

PSİKOLOGLAR DEĞERLENDİRME VE MÜLAKAT SÜRECİNE TABİ TUTULUYOR

Bireylerin, yaşadığı tüm psikolojik sorunlar için kendilerine uygun bir online terapist bulabildiği Online Terapi Platformu Hiwell, yüksek lisans derecesini tamamlamış ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 600 klinik ve uzman psikolog ile online terapi hizmeti veriyor. Online terapist ekibi oluşturulurken psikologlar, kapsamlı bir değerlendirme ve mülakat sürecinden geçiyor. Sadece Türkiye'de denkliği olan klinik ve uzman psikologlar, yüksek lisans derecelerini tamamladıktan sonra Hiwell'in uzman online psikologları kadrosuna katılabiliyor.

Ruh sağlığı desteğine herkesin kolayca erişebilmesi için yola çıkan Hiwell aracılığıyla danışanlar, ihtiyaç duydukları rehberlik ve desteği sağlayabilen son derece yetkin online terapistlerle bağlantı kurabiliyor. Bireylerin duygularını keşfetmelerine, içgörüler kazanmalarına ve psikolojik zorlukları aşmak için etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Hiwell, aynı zamanda gizliliği ön planda tutuyor ve yüzde 100 danışan mahremiyeti sağlanıyor.

HEDEF: 1000 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

Hiwell Online Terapi Platformu Kurucusu Ali Ozan Özçiçek, “Danışanlarımıza; ruh sağlığı problemleri ve esenlik ihtiyaçlarına göre online psikoterapi aracılığıyla sadece ve sadece bilimsel araştırmalarla etkili olduğu kanıtlanan ekollerde hizmet veriyoruz ve etik, güvenilir bir terapi deneyimi sunmak için özenle hareket ediyoruz. Bu kapsamda Hiwell uygulaması üzerinden, 600 uzman klinik psikoloğumuz aracılığıyla hizmet sağlıyoruz. Ayda 20 binden fazla seans gerçekleşiyor. Amacımız yıl sonuna kadar 1000 uzman klinik psikoloğa erişmek. Böylece daha fazla insanı online terapi ile buluşturabilmek istiyoruz” dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI