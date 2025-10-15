ANKARA (AA) - Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki yanardağda yerel saatle sabah saatlerinde patlamalar meydana geldi.

Patlamalar sonrası küller ve dumanlar, yaklaşık 10 kilometre yükseğe çıktı.

Oluşan gaz bulutları kuzey ve kuzeydoğuya yöneldi.

Patlamalar sonucu dün 3'üncü seviyedeki alarm durumu en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Bölge sakinlerine, yanardağa yaklaşmamaları ve kül püskürmesi nedeniyle maske takmaları çağrısında bulunuldu.

Volkanik olayda can kaybı bildirilmedi.

1584 metre yüksekliğindeki 'Lewotobi Laki-Laki', bölgede 'Lewotobi Perempuan Dağı' ile 'ikiz yanardağ' olarak biliniyor.

'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Aynur Şeyma Asan