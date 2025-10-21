İSTANBUL (AA) - Enerjisa Enerji'nin Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) Projesi kapsamında 250'den fazla genç gönüllü İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdiği etkinlikte, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 250'den fazla genç gönüllü yer aldı.

Etkinliğe, Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener ve Turizm Geliştirme Ajansı Ege Bölge Koordinatörü ve Destinasyon Müdürü Elif Köseoğlu ile çok sayıda genç gönüllü katıldı.

Proje kapsamında 16-22 yaş aralığındaki lise ve üniversitelilerden oluşan gençler, Enerjisa gönüllüleri ve Birgi halkı, SENTRUM Projesi ev sahipliğinde bir araya gelerek doğaya, tarihe ve topluma değer katacak etkinliklere katıldı.

Buluşmada gönüllüler, fidan dikimi, çevre temizliği, ihtiyaç sahibi çocuklar için bisiklet yapım atölyesi, okul duvarı ve çocuk parkı boyama gibi etkinliklerle çevresel ve toplumsal katkı sağladı. Tarihi sokaklar ve doğal güzellikler arasında gerçekleşen bu çalışmalar, gençlerin dayanışma ruhunu ve gönüllülük bilincini gözler önüne serdi.

- 'Geleceğin dönüşümü gençlerin elinde şekilleniyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Pınar, 'Daha İyi Bir Gelecek' vizyonlarını toplumun her kesimine yayılan sürdürülebilirlik projeleriyle güçlendirdiklerini belirterek, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz genç gönüllü buluşmasıyla önemli bir etkinliğe imza attık. Genç gönüllülerimizin kıymetli emekleri ve bitmez tükenmez enerjileriyle Birgi'nin doğasına ve tarihine kattıkları değer, birlikte inşa ettiğimiz en önemli eser oldu. Bu eser sayesinde yalnızca sürdürülebilir bir turizm modeli geliştirmediğimizi, aynı zamanda gönüllülük ruhunu destekleyerek toplumsal faydayı büyüttüğümüzü gördük.' ifadelerini kullandı.

Pınar, SENTRUM Projesi ile daha önce Ayvalık Küçükköy'de ektikleri tohumun, tarihi Birgi'de gönüllülerin çabalarıyla filizlendiğini görmekten gurur duyduğunu aktararak, 'Enerjisa Enerji olarak gönüllülerle birlikte attığımız her adımda sadece bugünü değil, geleceğimizi de dönüştürmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki geleceğin dönüşümü gençlerin ellerinde şekilleniyor.' değerlendirmesinde bulundu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise UNDP olarak gerçek değişim özellikle amaç odaklı gençlerle başladığını bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

'Bugün Birgi'de gönüllülerimizin çevreyi koruyan, topluma değer katan ve kültürel mirası sahiplenen çalışmaları, sürdürülebilir turizmin sahada nasıl inşa edildiğini gösterdi. Enerjisa, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA ve yerel yönetimler ile yürüttüğümüz SENTRUM Projesi sayesinde Birgi, sürdürülebilir turizm için ilham verici bir örnek haline geliyor.'