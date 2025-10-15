İSTANBUL (AA) - Enerjisa Üretim, Beykoz Komşuköy ve Bandırma Enerji Üssü'nde kurduğu agrivoltaik tarım uygulamaları sayesinde güneş panellerinin gölgesinde tarımsal üretim yaparak bu yıl toplam 5 tona yakın ürün hasadı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, güneş panelleriyle elektrik ürettiği alanlarda tarımsal üretimi de mümkün kılan agrivoltaik sistemlerle toprağın ve enerjinin verimini artırıyor. Şirket, 2022'de Beykoz Komşuköy'de başlattığı uygulamayı, 2023'te Bandırma Enerji Üssü'nde devreye aldığı ikinci agrivoltaik sahasıyla genişletti.

Açıklamada, sadece 2024'te bu iki sahadan toplam 5 tona yakın ürün hasadı yapıldığı, kışlık dönemde 580 kilogram brokoli, 271 kilogram karnabahar, 1344 kilogram lahana ve 120 kilogram kırmızı lahana, yazlık dönemde ise 742 kilogram biber, 485 kilogram patlıcan, 485 kilogram kavun ve 840 kilogram nane üretildiği bildirildi. Hasat edilen ürünler, Enerjisa Üretim çalışanlarıyla ve farklı şehirlerdeki santrallerle paylaşıldı.

- Enerjisa Üretim, agrivoltaik tarımı bilimsel araştırmalarla destekliyor

Şirket, agrivoltaik tarım faaliyetlerini yalnızca üretim değil, aynı zamanda bilimsel araştırma alanı olarak da değerlendiriyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yürütülen projede farklı nane türleri üzerinden su ihtiyacı, gölge toleransı, büyüme ve yağ oranı gibi verimlilik analizleri yapıldı. Çalışmalar sonucunda 800 kilogram nane hasadı gerçekleştirildi ve bu üründen elde edilen doğal yağ ile çevre dostu ortam spreyleri üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri Murat Eröz, geleceğin enerjisini bugünden kurarken toprağın bereketini de geleceğe taşıdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Enerjinin geleceği üretim kapasitesi kadar doğayla kurulan dengeyle de şekilleniyor. Enerjisa Üretim olarak yenilenebilir enerjiyle hem toprağı hem toplumu güçlendiren yeni bir üretim modeli geliştirdik. Agrivoltaik tarım projelerimizle güneş panellerinin altını üretken bir ekosisteme dönüştürüyoruz. Toprağı, suyu ve enerjiyi aynı yaşam döngüsünde buluşturuyoruz. Bu çalışmalar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunarken yerel ekonomiyi, tarımı ve istihdamı da destekliyor. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde, temiz enerjiyle beslenen bu üretim modelinin hem iklim dostu hem de gıda güvenliği açısından taşıdığı potansiyeli vurgulamak istiyoruz. Güneşten enerji üretirken, geleceğin yaşam kaynaklarını da büyütüyoruz.'



