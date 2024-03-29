AK Parti Erciş adayı Fatih Çiftçi’nin, Ticaret Bakanı Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere çeşitli görevlerde sorumluluk üstlendiğine işaret eden Özcan, ilçe halkının Fatih Çiftçi’ye büyük bir destek verdiğini söyledi.

“Ercişlinin Fatih Çiftçi'ye bakışı Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan’a bakışı gibi. Aykırı görüşlüler bile Erçiş'in geleceğinin Fatih Çiftci ile mümkün olduğuna hemfikir. Ercişli Fatih Çiftçi eşittir hizmet diyor ve gerekli hizmet için ideolojilere kenara bıraktıklarını söylüyor” diyen Özcan, AK Partinin ve Çiftçi’nin Erciş’ten zaferle ayrılacağına inandığını söyledi.

Fatih Çiftçi’ye destek amacıyla İstanbul’dan geldiğini belirten Özcan, AK Parti olarak İstanbul il ve ilçelerinde yoğun faaliyetler yürüttüklerini, benzer bir çabayı Van’da da görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Özcan, “AK Parti olarak bizler Türkiye’nin 81 ilinde ayrım gözetmeksizin siyaset yapan ve halkımızla birlikte yürüyen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her seçimde meşaleyi daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Kurum, Fatih ilçemiz de ise belediye başkanımız Ergün Turan Bey’in başarısı için tüm teşkilat olarak çalışıyoruz. Diğer ilçelerimizde de belediye başkan adaylarımız ve teşkilatlarımız durmaksızın sahadalar. Bugün Van’da ve Erciş’te de benzer bir kazanma motivasyonunu görmekten ziyadesiyle memnun oldum. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımızın teveccühüne mahzar olacağız.” dedi.

Fatih Çiftçi’nin hem Van hem de bölge halkı için önemli bir değer olduğuna dikkati çeken Özcan, “Ercişlilerin Fatih Beye verdikleri destek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Erciş ilçemizde Fatih Bey ve ekibinin yürüttüğü seçim faaliyetlerini yakından görme ve destekleme imkanımız oldu. İlçemizin sokaklarından aldığım hava 31 Mart seçimlerinde Erciş Fatih Çiftci diyor, AK Parti diyor, hizmet diyor ve sadece Erciş diyor.” ifadelerini kullandı.

Erciş’in il olması ile ilgili gündeme de işaret eden Özcan, “Görünen o ki, Erciş Fatihiyle il olacak, 31 Mart sadece Erciş zaferi değil aynı zamanda il olmasının ayak sesleri olacak” dedi.