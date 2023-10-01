KAYSERİ AA- Gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkinden zirveye doğru yağış etkili oldu.
Kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte öğle saatlerinde itibaren de yağmurlu hava etkisini gösteriyor.
KAYSERİ AA- Gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkinden zirveye doğru yağış etkili oldu.
Kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte öğle saatlerinde itibaren de yağmurlu hava etkisini gösteriyor.
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