KAYSERİ AA- Gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkinden zirveye doğru yağış etkili oldu.

Halıya resim yapan Kazak ressam sosyal medyada ün kazandı Halıya resim yapan Kazak ressam sosyal medyada ün kazandı

Kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte öğle saatlerinde itibaren de yağmurlu hava etkisini gösteriyor.