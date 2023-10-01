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Kentte öğle saatlerinde itibaren de yağmurlu hava etkisini gösteriyor.

Kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

KAYSERİ AA- Gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkinden zirveye doğru yağış etkili oldu.

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