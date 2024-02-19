Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarının huzuruna çıkmanın kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini belirtti.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ve devamı için sabırsızlandığını ifade eden Muçi, sahada rol aldığı pozisyonla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Hücumda her pozisyonda oynayabilirim. Hücum olduğu sürece oynarım. Tabii ki savunma da yapacağım. İyi yoldayız, böyle devam etmemiz lazım. İç sahada olduğu gibi deplasmanda da kazanmamız lazım. Önemli maçlar var önümüzde."

Transfer süreci hakkında da konuşan Muçi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Transferden bir gün öncesinde eski takımım tarafından konudan haberdar edildim. Sonrasında İstanbul'a gitmemiz gerektiği söylendi. Saatler öncesinde öğrendim. Ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu transfer benim için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor."