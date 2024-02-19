Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.