Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sonuçlar
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0
27. hafta programı
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)Kaynak: AA