Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.

Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sonuçlar

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2

Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3

Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2

Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3

RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0

27. hafta programı

23 Şubat Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

Kayserispor deplasmanda Başakşehir’i 3-2 yendi Kayserispor deplasmanda Başakşehir’i 3-2 yendi

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

Kaynak: AA