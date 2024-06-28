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Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazada yaralanan aynı aileden K.K (31), C.K. (30), A.K. (23), A.K. (32), F.K. (23), L.K. (5), R.K. (3), K.A.K. (1) ve A.K. (1) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Edirne ve Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin K’nin kullandı 08 AAU 337 hafif ticari araç, Erzincan -Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde yol kenarındaki bariyer lere çarptı.

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