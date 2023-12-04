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Ağrı’da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Kentin Mameki Parkı mevkisindeki ormanlık alanda yaşayan sincap ve kuşlar, soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu kentte, bazı ana cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Tunceli’de de ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Kars’ta ise bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuktan korumak için otomobillerinin üzerini halı ve brandalarla örttü.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, belediye ekipleri buz kırma ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

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