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Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 25, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 120 santimetreye ulaştı.

Kars’ta iki gündür kar etkili oluyor.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelen kentin yüksek kesimlerinde kar tipiye dönüştü.

Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Beyaz örtüyle kaplanan il merkezindeki bazı noktalar dronla görüntülendi.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

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