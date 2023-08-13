Haber: Beyza Betül Cihan

Özellikle Karadeniz illerinde meydana gelen olay, binlerce kişiyi gökyüzüne bakmaya yönlendirdi. Gökyüzünde ansızın beliren büyük bir ışık parlaması, kısa bir süre sonra ani bir gürültüyle kaybolurken, geride yoğun bir duman izi bıraktı. Bu etkileyici olaya tanıklık edenler, gökyüzünde bir göktaşı düşmesi olarak yorumladı.

Doğa sever Lokman Toptaş, Erzurum’un İspir ilçesinde mantar ararken, ovada oluşan büyük bir çukurun içinde taşlar gördü. Taşların, göktaşı olabileceğini fark eden Toptaş, yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki bu taşları saklamaya aldı. Araştırmalar sonucunda, elindeki taşların gerçekten göktaşına benzeyebileceğini keşfetti. İnternetten yaptığı araştırmalar sonrasında, bulduğu taşların gerçekten göktaşı olabileceğini anladı. İki parça halinde bulunan bu taşları koruyan Toptaş, yetkililere haber verdi. Taşların benzerliğinden dolayı göktaşı olabileceğini düşündüğünü belirten Toptaş, "Mantar aramak için gittiğimiz arazide bu taşlara rastladık. Farklı taşlar olduğu için hemen Erzurum'a getirdik. Dün akşam göktaşı göründü, bu taşların benzerliği dikkatimizi çekti. Şimdi yetkililerin incelemesini bekliyoruz. İnceleme sonucunda, taşın ne olduğu belli olacaktır" şeklinde ifadelerde bulundu