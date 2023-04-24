Maxim Vengerov: Depremzedeler İçin Çaldı

Dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edilen Grammy Ödüllü virtüoz ve orkestra şefi Maxim Vengerov, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda depremzedeler için çaldı.

Konserin Sanatçı Gelirleri Depremzede Gençlerin Sanat Eğitimi İçin Bağışlanacak

Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sahnede temsil eden değerli sanatçılarımız kemancı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşlerin ricaları üzerine, Rus keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov depremzeler için çaldı. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Norveçli başarılı çellist Sandra Lied Haga’nın da solist olarak yer aldığı konser, 19 Nisan akşamı CRR Konser Salonu’nda gerçekleşti. “Dayanışma” başlığıyla gerçekleşen konserde sanatçılara Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Konserin sanatçı gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde "Birsen - Özcan Ulucan Sanat Fonu" adı altında depremzede gençlerin sanat eğitimi için kullanılacak.

“ SEV Hediye Kitap Kampanyası”nı hayata geçirdi.

10 kitaptan oluşan 250 TL değerinde setleri satın alan herkes, bu iyilik hareketine ortak oluyor.

Akademik düzeyi ve sosyal bilinci ile değer katan, çok yönlü, mutlu ve evrensel bireyler yetiştirme misyonuyla faaliyet gösteren SEV, gelişim ve değişimi daima destekleyen stratejisini, deprem bölgesinde de ortaya koyuyor.

SEV; deprem bölgesindeki koşulların iyileştirilmesini sağlamak, eğitim ve gelişimi desteklemek amacıyla “SEV Hediye Kitap Kampanyası”nı hayata geçirdi. Bugüne kadar afetten etkilenen illere yüzlerce kitap gönderen SEV, kampanya kapsamında uzmanlık alanları farklı yaş gruplarındaki çocuklar olan sivil toplum kuruluşları AÇEV ve TEGV ile iş birliği yaparak, bölgeye 10 binden fazla çocuk kitabı göndermeyi hedefliyor. Deprem bölgesindeki çocukları çok daha fazla kitapla buluşturmayı hedefleyen kampanya ile dileyen herkes, SEV bağış sitesi üzerinden 10 kitaptan oluşan 250 TL değerindeki kitap setlerini satın alarak bağış yapabiliyor.

YEL DEĞİRMENLERİYLE SAVAŞAN ŞÖVALYE‘’DON KİŞOT’’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi , Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşınan Don Kişot balesini, 19 Nisan akşamı AKM – Türk Telekom Opera Salonu’nun muhteşem atmosferinde gerçekleştirdiği temsille yeniden seyircisi ile buluşturdu.Ludwig Minkus ’ un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelenen eser, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biridir. Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan ve baleseverlerin yoğun ilgisini çeken Don Kişot ’u Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor. Orkestra şefliğini Roberto Gianola’nın, Dekor Tasarımını İsmail Dede’nin, Kostüm Tasarımını Gizem Betil’in, Işık Tasarımını ise Önder Arık’ın yaptığı eserde Kitri’yi Berfu Elmas, Basillio’yu Çağatay Özmen, Don Kişot’u Alkış Peker, Sancho Panza’yı Ürün İndere, Gamache’ı M.K.Onur Tunay, Lorenzo’yu Kerem Kuraner, Espada’yı M.Nuri Arkan, Mecedes’i Melike Manav, İki Arkadaş’ı Merve Topaldemir ve Zeynep Güçoğlu, Rüya Kraliçesi’ni Berin Kocabaşoğlu, Amor’u Ayça Anıl, Çeribaşı’nı Can Bezirganoğlu, Çingene Kadın’ı Zuhal Karaca ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları dans ettiler. Sanatseverlerin ayakta alkışladığı Don Kişot, 20 Nisan akşamı ve Mayıs ayında gerçekleşecek iki temsil ile yeniden AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.

23 Nisan'da depremzede çocuklara uçurtma etkinliği düzenledi

Marshall, Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde Kocaeli’nde depremzede çocuklar ve aileleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma etkinliği düzenledi.

Marshall 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bu yıl depremzede çocuklar için düzenlediği uçurtma etkinliği ile kutladı. Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerin katıldıkları etkinlikte Türkiye’nin ilk kadın uçurtmacısı Leyla Canbolat çocuklar için özel bir uçurtma gösterisi gerçekleştirdi. Marshall Pazarlama Direktörü Pınar Adabağ, etkinlikle ilgili açıklamasında, “Depremin ardından Marshall – AkzoNobel olarak temel ihtiyaçların yer aldığı yardım tırlarımızı kamu kurumlarıyla koordineli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, bölgedeki çalışanlarımıza bireysel yardımlarımızı yönlendirdik. Bunlara ek olarak çalışanlarımızla birlikte yardım kampanyaları başlattık ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptığımız bağışlarımızla katkımızı sürdürüyoruz” dedi. Adabağ, şirket olarak üzerlerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket ettiklerini vurguladığı açıklamasında “Ulu Önder Atatürk’ün sadece ülkemiz değil tüm dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan’da çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturabilmek için gayret ettik. Marshall’ın renkli dünyasını farklı bir bakış açısıyla çocukların dünyasına taşıyarak onların keyifli bir gün geçirmesini hedefledik. Bugün burada çocukların yüzünün güldüğünü görmek bizler için mutluluk kaynağı. Şirket olarak bir an önce yaralarımızı sarmayı ve bir daha böyle bir felaket yaşamamayı diliyoruz” diyerek sözlerini bağladı. 150 çocuğun katıldığı atölyede uçurtma yapımını öğrenen çocuklar daha sonra hep birlikte SEKA’da bulunan Uçurtma Tepesi’nde profesyonel ekibin de yardımıyla rengarenk uçurtmalarını uçurdular.

“ 100.YIL MARŞLAR SERİSİ”

Candan Erçetin’in “100.Yıl” Marşlar Serisi İzmir Marşı ile başlıyor. Cumhuriyetin 100. Yılına özel hazırlanan bu serinin ilk marşı olan İzmir Marşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, YouTube ve tüm dijital platformlarda yayında. Candan Erçetin’in Cumhuriyetin 100. Yılı için yazdığı yeni bir kıtanın da yer aldığı İzmir Marşı’na Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu da eşlik etti. Aranjörlüğünü Alper Erinç’in üstlendiği marşın Mastering’i Çağlar Türkmen’e, görsel sanat yönetmenliği ise Bozkurt Bayer’e ait. 6 marştan oluşan serinin devamı 29 Ekim 2023 tarihine kadar özel günlerde ve milli bayramlarda dinleyici ile buluşacak. Farklı aranjörlerin düzenlediği ve Dünya Müzik etiketiyle yayınlanacak olan “100.YIL” serisi, Türkiye’nin unutulmaz marşlarını cumhuriyetin gelecek yüzyılına taşımayı hedefliyor.

SONER ARICA’DAN ÇOCUKLARA ARMAĞAN

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği bir marş yazdı: “Cumhuriyet Marşı”. Sanatçı sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan marşı, doğduğu ilçedeki koro olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi.

“Cumhuriyet Marşı” nın video klibi; Eren Yıldız’ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca’nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet’in 100. yılına özel kadrosu yüz kişiye çıkarılan, Dr. Osman Özel’in şefliğinde Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu’nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi’nde çekildi.

“Cumhuriyet Marşı” nın klibinde Nebil Özgentürk’ün arşivinden Atatürk’ün daha önce hiçbir yerde görülmemiş videolarına, Cumhuriyet’in ilk yıllarından ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından çok özel görüntülere de yer verildi.

“ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ”ADLI OYUNU İSTANBULDA SAHNELENECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, yeni sezonda sahnelemeye başladığı “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosuna konuk oluyor.

Eskişehir Şehir Tiyatroları, 26-29 Nisan Tarihleri arasında Eskişehir seyircisinin beğenisini kazanan “ Ödenmeyecek Ödemiyoruz ” adlı oyununu, İstanbul Şehir Tiyatrosu, Kadıköy Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesinde İstanbul seyircisi ile buluşturuyor. Dünyaca ünlü İtalyan oyun yazarı Dario Fo’nun kaleme aldığı, Füsun Demirel’in Türkçemize kazandırdığı oyunun yönetmenliğini Burcu Tutkun Turan gerçekleştirdi. İstanbul’da 4 günde 6 temsil sahnelenecek olan oyun, yoksulluğun, açlığın ve hiç bitmeyen yaşam mücadelesinin toplum üzerindeki kıyıcı etkilerini oldukça çarpıcı bir dille ele alıyor. Yaşadığı şehirdeki bir marketi yağmalayan bir kadının başına gelenlerin anlatıldığı oyunda Şehir Tiyatroları sanatçıları Özlem Akdoğan, Özlem Baykara, Tolga Tümer, Serkan Sezgin, Berkay Gökçek ve Gamze Kılıkçı rol alıyorlar. Biletleri satışa çıktığı gün tükenen ve izleyenlere, kahkaha ve gözyaşının birbirine karıştığı farklı duygulanımlar yaşatan “ Ödenmeyecek Ödemiyoruz ” adlı oyun, İstanbul seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.



