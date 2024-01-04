Haber: Damla Oya Erman

Varşova Üniversitesi arkeologları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Eski Dongola sakinlerinin yüksek maliyetli ve zaman alıcı kumaş üretimi nedeniyle giysilerini geri dönüştürdüğünü gösterdi.

Sudan'ın Kuzey Eyaleti'nde, Nil Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Nubia Krallığı'nın başkenti olan Eski Dongola, Makuria Krallığı'nın zirvesine tanıklık etti. Varşova Üniversitesi'nin yayınladığı bir araştırma, şehirdeki gerileme dönemine tarihlenen kumaş örneklerinin kimyasal analiziyle, tekstil geri dönüşümünün o dönemdeki yaşam tarzları ve giyim alışkanlıkları üzerindeki etkilerini açığa çıkardı.

Araştırmacı Dr. Wożniak, "Eski Dongola halkının geri dönüşe büyük bir ilgi gösterdiğini belirtmek önemli. Kumaşın değerini biliyorlardı ve mümkün olduğunca çok kullanmayı amaçlıyorlardı" dedi. Dr. Wożniak, endüstrileşmeden önce kumaş üretiminin zaman alıcı bir süreç olduğunu ve insanların kumaşı en son kullanım için değerlendirdiklerini, giysiden yama veya paçavra olarak kullanıldığını ve hatta rüzgara karşı koruma amacıyla duvarlara tıkandığını ekledi.

Çoğunlukla yünlerden yapılan giysiler, modern standartlara kıyasla biraz daha düşük kalitedeydi. Sudan'da koyun yetiştiriciliğinin öncelikli olarak süt ve et için yapıldığı ve yün üretiminin ikincil bir ürün olduğu göz önüne alındığında, bu durumun kaliteyi etkilediği ifade edildi.