İstanbul

Maçla ilgili tribünden görüntülü paylaşımda bulunan 38 yaşındaki Gomis, kızına Türk kadınını örnek gösterdi.

Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'de oynayan Fransız golcü, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın." ifadelerini kullandı.

Voleybolda tarihi başarılara imza atan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde oynadığı beş maçı da kazanarak olimpiyat yolunda büyük avantaj elde etti.

AA