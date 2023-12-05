Kudüs

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'in haberine göre, Diskin, "Netanyahu neden derhal evine dönmeli?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"7 Ekim'den bu yana sergilediği davranışlar, Netanyahu'nun neden hemen evine dönmesi gerektiğini çok iyi açıklıyor." değerlendirmesini yapan Diskin, İsrail Başbakanı'nın saldırıların ilk iki haftası boyunca "soğuk, yenilgiye uğramış ve kendi dünyası tarafından mahvedilmiş bir adam" imajı çizdiğini belirtti.

Eski İstihbarat Başkanı, Netanyahu'yu 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmekle suçladığı makalesinde, "Saldırıların ilk şokunu atlattıktan sonra bir gram suçluluk ve sorumluluk hissetmedi, kurbanların aileleriyle zerre kadar empati kurmadı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu "beden dili soğuk, kibirli ve gerçeklerden kaçan" biri olarak tanımlayan Diskin, hala Hamas'ın elinde İsrailli esirlerin bulunduğu göz önüne alındığında, İsrail Başbakanı'nın koltuğunda kalmasının hiçbir anlamı olmadığını savundu.

Diskin, İsrail Başbakanı'nın ülkenin ihtiyaç duyduğu iyileştirmeler için gerekli olan tevazuya sahip olmadığını, ülke sorunlarının düzeltilebilmesi için yeni bir nefese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Eski İsrail İstihbarat Başkanı Diskin, "Önümüzdeki seçimlerde yeni, değerli, alçakgönüllü ve her şeyden önemlisi kendini değil halkını seven bir yönetimi seçmeliyiz." diye yazdı.