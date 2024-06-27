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A Milli Futbol Takımı’nın maçları öncesi düzenlenen yürüyüşlerin yanı sıra birçok ülkenin taraftarlarının yaptığı yürüyüş organizasyonları da turnuvaya ayrıca renk kattı.

Taraftarlar, kendileri için oluşturulan fan zone’larda çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Ülkenin 10 şehrinde düzenlenen organizasyonda, açılış maçının yapıldığı 14 Haziran’dan bu yana, taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

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