Haber: Mert Osman Erman

Hisseler, Pekin'in emlak şirketlerine sert müdahalede bulunmasının ardından son üç yılda değerinin %99'dan fazlasını kaybetti.

Evergrande, dünyanın ikinci büyük ekonomisini tehdit eden bir emlak piyasası krizinin merkezinde bulunuyor.

Pazar günü, şirket yılın ilk altı ayında 33 milyar yuan (4,5 milyar dolar; 3,6 milyar pound) zarar açıkladı.

Ancak bu, geçen yılın aynı dönemi için bildirdiği 66,4 milyar yuanlık zarardan bir iyileşmeydi.

Şirketin direktörleri, "grubun likidite pozisyonunu ve finansal durumunu iyileştirmek için bir dizi önlem aldı," şeklinde bir açıklamada bulunan Evergrande, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı bir dosyada belirtti.

Firma, bu yılın ilk altı ayındaki gelirinin, bir önceki yıla göre %44 artarak 128,2 milyar yuana yükseldiğini ekledi. Ancak aynı dönemde nakit stoku %6,3 düştü.

Evergrande'nin hisseleri Mart 2020'den bu yana işlem görmüyordu.

"Karar vericiler için bu an, finansal bulaşmayı önlemek ve genel finansal sisteme sıçramaları sınırlamak için önlem almaktır," yatırım firması Vanguard'ın Baş Asya Pasifik Ekonomisti Qian Wang, BBC'ye söyledi.

"Karar vericilerin ekonomiye ve emlak sektörüne daha fazla likidite ve kredi desteği sağlamaları gerekecek," dedi.Çin'in emlak piyasasındaki sorunlar, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin pandemi sonrası toparlanması konusundaki endişeleri artırdı.

Ayrıca pazartesi günü, Çin, "sermaye piyasasını canlandırmak ve yatırımcı güvenini artırmak" için hisse ticaretindeki %0,1'lik vergiyi yarıya düşürdü.

Bu hamle, ülkenin merkez bankasının düşen ihracat ve zayıf tüketici harcamaları karşısında üç ayda bir kez anahtar faiz oranlarından birini kesmesinden günler sonra geldi.

Hong Kong ve Çin ana karasının büyük hisse endeksleri, haberlerin ardından yükseldi.

Geçen ay, Evergrande'nin 2021 ve 2022'de toplamda 581,9 milyar yuan kaybettiği açıklandı.

Bu ayın başlarında, Çin'in en büyük emlak geliştiricilerinden biri olan Country Garden, yılın ilk altı ayında 7,6 milyar dolar (6 milyar pound) kadar zarar görebileceği konusunda uyardı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "artan likidite ve yeniden finansman riskleri" gerekçesiyle şirketin derecelendirmesini düşürdü.

Çin'in emlak sektörü, büyük emlak şirketlerinin ödünç alabilecekleri miktarı kontrol etmek için 2020'de yeni kurallar getirildiğinde sarsıldı.

Bir zamanlar Çin'in en çok satan geliştiricisi olan Evergrande, ülkenin en büyük şirketlerinden biri olmak için agresif bir şekilde genişledikçe 300 milyar dolardan fazla borç biriktirdi.

Firma, 2021'de, uluslararası kredilerin yaklaşık 1,2 milyar dolarlık faiz ödemelerini yapamadığı için kritik bir süreç kaçırdı.

Evergrande, borç geri ödemelerinde temerrüde düştükten sonra kreditörleriyle anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için çalışıyor.

Bu ayın başlarında, şirket New York'taki bir mahkemede Chapter 15 iflas koruma başvurusunda bulundu.

Chapter 15, yabancı bir şirketin borçlarını yeniden yapılandırma sürecinde ABD varlıklarını korur.

Evergrande'nin mali sorunları, ülkenin emlak sektörünün tümüne yayıldı ve diğer geliştiricilerin borçlarını ödememesine ve ülke genelinde tamamlanmamış inşaat projelerine yol açtı.