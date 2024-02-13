Haber: Damla Oya Erman

Keşif, Exmoor ve Güney Batı'daki bozulmakta olan turba alanlarının sağlığını iyileştirme projesinin bir parçası olarak restore edilen Alderman’s Barrow Allotment adlı bir bölgede yapıldı.

Proje, Neolitik ve Tunç Çağı'ndan ormanda ve böceklerden kalma "zaman kapsülü" keşfetti ve turbanın nasıl oluştuğu ve antik dönemlerde çevrede hangi bitki ve böcek türlerinin yaşadığına dair benzersiz bir içgörü sağladı.

Turbadan alınan örneklerin incelenmesi, Hydraena riparia böceklerinin 100'den fazla parçasını ve gübre böcekleri, suyun içindeki böcekler, röve böcekleri ve yosun akarları gibi örneklerin yanı sıra pek çok böcek türüne ait kalıntıları ortaya çıkardı.

Prehistorik bir orman tabanından kalıntılar da bulundu; yaklaşık 4.500 ila 3.500 yıl öncesine tarihlenen gövdeler, dallar ve çubuk parçalarından oluşuyordu.

Bu parçalar, alder ve willow ağaçları da dahil olmak üzere çeşitli ağaç türlerinin varlığını ortaya koydu ve yanında (tohumlar tarafından gösterildiği gibi) yakınlarda bir kayın olduğuna dair kanıtlar bulundu.

Turba alanındaki daha geniş bir araştırma, bir Neolitik salıncak ağacı parçası ve kayın ve meşe örneklerini ortaya çıkardı. Çevredeki çeşitli bitki türlerinin izleri de tespit edildi, örneğin sazlar ve kamışlar.

Bitki kalıntıları ve odun konusunda uzmanlaşmış Wessex Arkeoloji'nin Kıdemli Çevre Arkeoloğu Dr. Ed Treasure şunları söyledi: "Bu keşifler, Exmoor'un geçmişiyle benzersiz ve somut bir şekilde bağlantı kurmamızı sağlıyor ve manzaranın değişen doğasını gösteriyor ve bu etkileyici manzaranın nasıl oluştuğunu ortaya koyuyor.

"Bu bilgileri, yüzyıllar hatta bin yıllar öncesine uzanan turba restorasyon çalışmaları için bir 'temel' geliştirmek için kullanabiliriz. Bu uzun vadeli görüş, son birkaç yüzyılda turba alanlarında gerçekleşen önemli değişikliklerin ötesine bakmamıza olanak tanır," Dr. Treasure ekledi.