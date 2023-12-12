Haber: Mert Osman Erman



Onun son anlarına dair bir kayıt var - bir telefona kaydedilmiş kısa bir video. Sadece gelecek kabusların hafif bir ipucunu veriyor.

24 yaşındaki genç kadın, gri hoodie'sinden sarkan uzun kıvırcık saç telleriyle arabanın arka koltuğunda oturuyor. Üçü de sıradan giyimli. Geçici gülüşler ve üst üste binen sesler var, ve yeni katıldıkları Supernova transe müzik festivalinden mavi bileziklere bir bakış.

Sakin kalmaya çalışıyorlar, ama peşlerinde avlanıyorlar.

Danielle'in erkek arkadaşı Noam Shai önde, direksiyon başında.

"Çok, çok hızlı sürmemi ister misin?" diye soruyor. "Onu nasıl yapacağımı biliyorum."

"Doğru," diyor bir kadın yolcu. Danielle'in yanında oturan sakallı genç bir adam güvence vermeye çalışıyor. "İyi olacağız," diyor. "Her şey yolunda, değil mi?"

Sonra, ön taraftan acil bir talep - "sola mı, sağa mı?"

Sonra video sona eriyor.

Dakikalar sonra Hamas silahlıları arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Ön koltuktaki rehine alındı. Noam, Danielle ve arka koltuktaki arkadaşları öldü - aynı festivalde dans etmeye giden neredeyse 360 İsrailliden biri olarak, Gazze sınırındaki Negev çölünde.

Ön koltuktaki yolcu rehine alındı.

O gün batarken, 1,200 İsrailli öldürülmüştü - ya festivalde ya da sınırda bulunan kibutz evlerinde. Bu, Holokost'tan bu yana tek bir günde yaşanan en büyük Yahudi kaybıydı. Büyük çoğunluğu sivillerdi.

O zamandan beri İsrail, "Hamas'ı yok etmek" amacıyla Gazze'de savaşa gitti, ve sırasıyla Filistinliler öldürüldü.

Son sayıma göre - Gazze'deki Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre - neredeyse 18,000 kişi öldü, bunlardan 7,300'ü çocuktu.

Şu anda Gazze'de, 7 Ekim'den sonra İsrail'de olduğu gibi, ebeveynler çocuklarını gömüyor. Ve her ebeveyn için, Filistinli veya İsrailli, kayıp karşılaştırılamaz. Danielle'in babası Eyal'la, Tel Aviv'in yükseklerindeki sanat dolu ofisinde buluşuyoruz. Uzun süredir bir teknoloji devi olmuştur - İsrail çip üreticisi Mellanox Technologies'i kurmuş ve 2019'da 6.8 milyar dolar karşılığında satmıştır.

Ancak şimdi sadece bir baba, acı içinde, en genç kızından mahrum kalmış.

"O inanılmaz bir kızdı," diyor, sevgi ve acı dolu bir sesle. "Dans etmeyi severdi. Hayvanları severdi. İnsanları severdi. Birçok, birçok arkadaşı vardı. Kayboard yapmayı, dalış yapmayı, Noam'la motosiklete binmeyi severdi."

Danielle'in kaybolduğu haberini aldığında, Endonezya'dan bir geziden hızla döndü - hava sahası kapalı olmasına rağmen İsrail'e inme izni alarak. Üç saat sonra onu aramaya çıktı, apple watch'ını takip ederek. Bu bir savaş alanına yapılmış bir yolculuktu.

"Yedi teröristle, yaratıklar, istediğin adı koy" diyor. "Üç veya dört askeri öldürmüşlerdi. Bundan sonra üç subayı bir ciple aldık ve güneye indik."

Delik deşik olmuş arabayı buldu, ama Danielle'in hiçbir işareti yoktu.

"Arabanın içinde çok kan vardı," diyor. "Umarım arabada değildi ya da yaralıydı ama kaçmayı başardı ya da rehine alındı."

İki gün sonra cesedi bulundu.

"Dokunduğu her şey gülümsemeyleydi. Hiç kimseye kötülük yapmadı," diyor, gözyaşlarını sıkarak. "Sadece iyi şeyler yapmayı seviyordu. Ve onlar [Hamas], onu hiçbir nedenle öldürdüler."

En küçük kızının acımasız öldürülmesine rağmen, Eyal Waldman hala Filistinlilerin yakın bir zamanda bir devlete sahip olması gerektiğine inanıyor.

"Her iki tarafta liderliği değiştirmemiz gerekiyor. Ve sonra umarım iki ila dört yıl içinde barışı sağlayabilir ve iki halk için iki devlet inşa edebiliriz ve birbirimize komşu olarak yaşayabiliriz," diyor.

Ancak bundan önce başka bir şey istiyor.

"7 Ekim 2023'te yaşananlarla ilgili sorumlu olan herkes, her ne olursa olsun, ortadan kaldırılacaktır. Ve biz onunla ilgileneceğiz," diyor kararlı bir şekilde.

"Kimin geldiğini, kimin tecavüz ettiğini, kimin katlettiğini tam olarak biliyoruz. Videolarımız var, cep telefonu numaralarını biliyoruz. Kim olduklarını biliyoruz. Onları ortadan kaldırabiliriz. Ve Hamas'ı ortadan kaldırabiliriz." Eski İsrail ordusu subayı, savaş yürütme konusunda bilgi sahibi. O, elit bir birimde görev yaptı - Golani Tugayı'nda.

Ayrıca köprüler kurma konusunda da bilgi sahibi. Daha önce Gazze'de bir tasarım merkezi açtı, oraya 360,000 dolar (£286,200) bağış yaptı ve hem Gazze Şeridi'nde hem de Batı Şeria'da Filistinlilere iş imkanları yarattı.

Bunu şimdi pişman mı olduğu konusunda?

"Hayır, değilim," diye tereddütsüz cevap veriyor. "Bu yeri en iyi yaşanacak yer yapmak için elimizden geleni yapmalıyız.

"Ve birbirimizi öldürmeyi bırakmalı ve bir arada yaşamanın bir yolunu bulmalıyız. Ben 25 yıldır barış yapmaya çalışıyorum."

Danielle'in öldürüldüğünden sadece 10 gün önce, gelecekleri hakkında babasıyla konuşuyordu.

"Dedi ki 'biliyor musun baba, Noam'la evlenmeye karar verdim'" diye hatırlıyor. "Altı yıl boyunca birlikteydiler ve harika bir dostluk ve ortaklıktı. Ülkede yaşayacaklardı, çocuk yetiştireceklerdi. O, çok çocuk ve bir sürü köpek ve at istiyordu."

Hiçbir zaman evlenme şansı bulamayan bu bağlı genç çift birlikte gömüldü.