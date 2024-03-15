İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur, "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Burada, soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Cihantimur, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Cihantimur hakkında, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Savcılık ifadesine ulaşıldı

Cihantimur, savcılık sorgusunda, soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu'nun kendisinin çalışanı olduğunu belirterek, "Maaşını şirketten almaktadır. Eylem'le (Tok) aralarında herhangi bir patronluk ilişkisi yoktur. Sadece sanat faaliyetleri nedeniyle diyalog kurmuşlardır. Ayrıca kendi tahsis ettikleri ilişkileri benim dışımdadır. Dışarıda görüşüyorlarmış. Ben bundan haberdar değilim." ifadelerini kullandı.

Olay günü şüpheli Eylem Tok'un kendisini saat 00.30 sıralarında aradığını, "Hemen gel, T.C. kaza yapmış." dediğini belirten Cihantimur, daha sonrasında Tok ile oğlu T.C'nin yaşadığı eve gittiğini anlattı.

Şüpheli Cihantimur, eve gittiğinde oğlunu şok halinde gördüğünü, donmuş bir halde olduğunu, Eylem Tok'un ise panik halde birileriyle konuştuğunu anlattı.

Eylem Tok'a "Çocuğu bana ver, bir hastaneye götüreyim. Belki kafasını çarpmıştır. Ona göre bakalım." dediğini aktaran Cihantimur, Tok'un bunu kabul ettiğini, böylece oğluyla araca bindiklerini ifade etti.

Cihantimur, yolda oğluna olayı anlattırmaya çalıştığını kaydederek, "Kendisi bana, 'Bir, iki kişinin kafasında kan vardı ancak bir kişi yerde yatıyordu. Kazadan sonra da bir sürü insan olay yerine geldi. Ben, yarım saat olay yerinde kaldım.' dedi. Zaten Eylem'in T.C'yi olay yerinden gelip aldığını sonradan öğrendim." iddiasında bulundu.

Çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun, oğlu havalimanına gideceğini bilmesi halinde kendisini bu konuda uyaracağını öne süren Cihantimur, Saltoğlu'nun bir şey söylemediğini savundu.

Şüpheli Cihantimur, kendisinin havalimanına gitmeye niyeti olmadığını da ileri sürdü.

"Oğlumla en son irtibat kurduğumda Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi"

Ayşe Ceren Saltoğlu'na ulaştığında Eylem Tok ile oğlunun yurt dışına gittiğini öğrendiğini iddia eden Cihantimur, "En son Eylem'e Mısır'dayken ulaştım. Geri dönmesi noktasında ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında kendi çevresinden ve medyada gördüğü bilgilerden dolayı bu olayı kendi açımdan yavaşlattığımı düşünerek irtibatı kesti. Sonra kendisine ulaşamadım. Oğlum T.C. ile de temas kuramıyorum. Çünkü annesinin yanında ama oğlumla en son irtibat kurduğumda Türkiye'ye dönmek istediğini bana ısrarla söylemiştir." beyanında bulundu.

Cihantimur, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, her türlü kamera görüntüsünün incelenmesine rızası bulunduğunu, yardıma hazır olduğunu, oğlunun da dönmesini istediğini belirterek, bu durumun kendisini de çok üzdüğünü bildirdi.

Vefat eden Oğuz Murat Aci'nin ailesine taziyeye gittiğini ifade eden Cihantimur, şöyle devam etti:

"Orada bize ilk neden irtibat kurmadığımıza dair sitem edildi. Neden gelemediğimizi anlattım. Acılarını paylaştım, her türlü yardıma hazır olduğumu ilettim. Babasıyla birbirimize telefonlarımızı verdik. Taziye esnasında, Süleyman diye biriyle irtibat kurabileceğimizi söylediler, numarasını aldık. Sonrasında ne kadar acılarını paylaşmak ve destek olmak için irtibat kurmaya çalışsak da kendilerinin tavırları değişmişti, bizimle görüşmek istemediler."

Cihantimur, oğlunun dönmesini istediğini öne sürerek, "Oğlumun gelmesi için ne gerekiyorsa yaparım ancak oğlumla da Eylem'le de irtibat kuramıyorum. T.C'yi yurt dışına kaçırmak, kaçmasına yardım etmek, kaza esnasında ve sonrasında delilleri gizlemek, saklamak ve yok etmek gibi hiçbir eylemim olmadı. Hiç kimseyi yönlendirmedim, organize etmedim. Oğlumu tanıyorum, kendisi dönmek istiyor. Annesiyle döneceklerine ve adalete teslim olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakimlikten çıktıktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Açıklama yapacağım." diyen şüpheli Cihantimur, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.