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Bahreyn Grand Prix 'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 22.457 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise liderin 25.110 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirerek, sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

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