Fahrudin Ömerovic, müsabaka sonrası Pendik Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pendikspor'un analizini yaptıklarını belirten Ömerovic, "Maçtan önce rakibimizin hoca değişikliği vardı. Bu tip durumlarda bazı şeyleri tahmin etmek zor oluyor. Bu değişiklik, rakibimizin oyuncularına daha fazla arzu da getirebilirdi. Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Beşiktaş'a karşı burada gollü galibiyetleri var. İbrahim hocanın daha önceki takımlarda nasıl bir sistemle sahaya çıktığını çözmeye çalıştık. Zor bir rakip bizi bekliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Ömerovic, "Galibiyetler geldiğinde her şeyin harika gittiğini düşünüyoruz. Mutlaka hatalar olacak. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu takımın bana ilk gösterdiği şey irade gücü. Bizde irade gücü var. 10 maç daha var. Konyaspor, 10 maçtan sonra ligi en iyi şekilde bitirebilir. Ondan sonra yönetimin farklı bir planı olabilir. Ligde kalmak istiyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi. Havaya girmememiz gerekiyor. Önümüzdeki Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarından puanlar almayı amaçlıyoruz. Sonrasında da arada çalışarak daha iyi hale gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Artık takımı daha iyi tanıdığını söyleyen Ömerovic, "İçerdeki maçları kazanmak önemli. Deplasmanda puan kazanabiliriz. Başakşehir maçında üzülmüştüm. En azından oradan 1 puan alsaydık şu anki durumumuz daha farklı olacaktı. Bugünkü galibiyet, oyuncularımızın motivasyonun artıracaktır. Bütün maçlara en zor maç gözüyle bakıyoruz. Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Bu maçla galibiyet serisine başlamak istediklerini söyleyen Ömerovic, "Sıradaki rakiplerimizle aynı bölgedeyiz ama bu önemli değil. Önemli olan önümüzdeki maçlardan puanla çıkmak. 43 puanı alan bir takım ligde kalacaktır. Belki bu baraj daha düşer çünkü takımların puanları çok yakın." diye konuştu.