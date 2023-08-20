İZMİR- İlk olarak 2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest coşkusu bu yılda tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 ilde binlerce müzikseverle buluşan Fanta Fest’in bu seneki ikinci durağı İzmir oldu. Müzik ve eğlenceyi Türkiye’nin dört bir yanına Edis, Ceza ve Güneş ile taşıyan Fanta Fest, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gün boyunca, DJ performansları, yarışmalar, atölyeler ve özel dans şovları gibi etkinliklerin yer aldığı Fanta Fest, akşam da Edis, Ceza ve Güneş konserleri ile İzmirlilere benzersiz bir deneyim yaşattı.

Festivalin ikinci konserinde izleyenlere muhteşem bir gece yaşatan Türk Pop Müziği’nin ünlü yıldızı Edis sahneye en beğenilen şarkılarından “Benim Ol” ile çıktı. Edis, hit şarkıları, sahne şovu, dans performansı, kostümü ve bitmeyen enerjisiyle etkinlik alanında katılımcılara bambaşka bir atmosfer yaşattı. Festival seyircisiyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Edis ‘’Hoşgeldiniz,bu nasıl güzel bir gece, nasıl güzel bir kalabalık onur duydum. Burada olduğunuz için çok teşekkürler. Gündoğdu’da konser vermek benim için çok enteresan, yıllarım burada geçti. İyi ki buradasınız, iyi ki İzmir’liyim.’’ dedi. Ünlü yıldız; “Martılar”, “Yalancı”, “Perişanım” gibi en beğenilen şarkılarını sevenleriyle beraber hep birlikte söyledi. Edis, Gülşen ile düet yaptığı ve kısa sürede yüzbinlerce dinlenme rakamına ulaşarak ‘Trendler Listesi’nde bir numara olan ‘Sor’ şarkısını da ilk kez sahnede seslendirdi. Edis, “Hepinizi çok seviyorum.” diyerek performansını sonlandırdı.

Türk rap müziğinin öncü sanatçılarından Ceza, “Muhteşem görünüyorsunuz, her zamanki gibi. Burda olduğum icin çok mutluyum, eksik olmayın İzmir!’’ diyerek İzmirlileri selamladı. Ceza konserde; ‘’Yerli Plaka’’ ve ‘’SusPus’’ başta olmak üzere popüler eserlerini müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendirdi.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Güneş sevilen parçaları ‘’Dua’’ ve ‘’Suçlarımdan Biri’’yi seslendirmesinin ardından ‘’Nasılsınız? Çok güzel gözüküyorsunuz, keyfiniz yerinde mi İzmir?’’ diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti. Sıradışı makyajı, enerjisi ve dans performansıyla öne çıkan Güneş sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL