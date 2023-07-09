İSTANBUL - Fatih Belediyesi, park ve sokaklarda bulunan zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak için etkili bir ilaçlama programı uyguluyor. Belediye ekiplerinin özel olarak seçtiği, çevreye zarar vermeyen düzenli ilaçlamalar sayesinde vatandaşlar, açık hava alanlarında sivrisinekler, karasinekler, hamam böcekleri gibi zararlıların neden olduğu rahatsızlıklardan korunabiliyorlar. Fatih Belediyesi’nin, vatandaşların sağlığını güvence altına almak ve huzurlu bir çevre sunmak amacıyla büyük önem taşıyan bu hizmeti sayesinde Fatihliler, park ve sokaklarda keyifli ve sağlıklı bir yaz geçirebiliyorlar.

HABER: METE YILMAZ