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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki İstanbulspor konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük 'e 2-1 mağlup oldu.

45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Markao geçti. Bu futbolcunun şutunda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

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45+2. dakikada Can Keleş'in soldan yaptığı ortada Markao'nun kafayla indirdiği topa kale sahasında hareketlenen Rohden vurmak istedi. Bu pozisyonda kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle Rohden yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Burak Şeker 45+9. dakikada pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Emre Mor'da kaldı. Bu futbolcu soldan hareketlenen Can Keleş'e pasını aktardı. Can'ın kale sahası önü sol çaprazından vuruşunda kaleci Alp Arda ayaklarıyla gole engel oldu.

30. dakikada soldan kazanılan korner atışında Bertolacci'nin ceza sahasına ortasında Markao kafayı vurdu. Arka direkteki Rohden'e çarpan top kaleye yönelirken, çizgi üzerindeki Ali Yaşar gole engel oldu.

23. dakikada Mamadou'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ali Yaşar kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği vuruşta kaleci Sirigu gole engel oldu.

16. dakikada Bertolacci'nin pasında sol kanatta topla buluşan Can Keleş, penaltı noktası üzerine hareketlenen Markao'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Alp Arda çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

14. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanattan savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mamadou, kaleci Sirigu'nun ıska geçtiği meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcu çaprazdan kale sahasına yerden ortaladı. Emir Kaan Gültekin müsait pozisyonda topa dokunamadı.

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